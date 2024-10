Portland Trail Blazers: Was wurde in der Offseason gemacht?

Viel tat sich in der ersten echten Offseason nach der Ära Damian Lillard nicht. Die Blazers wurden zwar Letzter im Westen mit gerade einmal 21 Siegen, wurden in der Draft Lottery aber von gleich drei Teams überholt und zogen "nur" an Position sieben, wo man Center Donovan Clingan auswählte.

Dazu fädelten die Blazers einen interessanten Trade mit Washington ein, der ihnen Forward Deni Avdija bescherte. Dafür wurde mit Malcolm Brogdon der vermutlich beste Spieler der Vorsaison abgegeben, dazu sendeten die Blazers auch einen Erstrundenpick 2029 sowie zwei Second Rounder in die Hauptstadt.

Brogdon hatte keine Zukunft in Oregon, mit Avdija hat man dagegen einen sehr günstigen Flügelspieler erhalten, der mit gerade einmal 23 Jahren auch noch seine besten Jahre vor sich hat.

Portland Trail Blazers: Die Zu- und Abgänge

Zugänge: Donovan Clingan (Draft), Deni Avdija (Washington Wizards)

Abgänge: Malcolm Brogdon (Washington Wizards), Moses Brown (Free Agent)

Portland Trail Blazers Alle Verträge im Überblick (in Mio. Dollar) Spieler Position 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 Deandre Ayton Center 34,0 35,6 UFA - - Jerami Grant Forward 29,8 32,0 34,2 36,4* UFA Anfernee Simons Guard 25,9 27,7 UFA - - Deni Avdija Forward 15,6 14,4 13,1 11,9 UFA Robert Williams III Center 12,4 13,3 UFA - - Matisse Thybulle Forward 11,0 11,6* UFA - - Scoot Henderson Guard 10,3 10,7** 13,6** RFA - Donovan Clingan Center 6,8 7,2 7,5** 9,6** RFA Shaedon Sharpe Guard 6,6 8,4** RFA - - Kris Murray Forward 3,0 3,1** 5,3** RFA - Dalano Banton Guard 2,2*** UFA - - - Duop Reath Center 2,0 2,2*** RFA - - Jabari Walker Forward 2,0 RFA - - - Toumani Camara Forward 1,9 2,2*** 2,4*** UFA - Rayan Rupert Forward 1,9 2,2** RFA - -

* Spieler-Option, ** Team-Option, *** nicht garantiert, UFA = Unrestricted Free Agent, RFA = Restricted Free Agent

Portland Trail Blazers: Was ist die Ausrichtung der Franchise?

Darüber ist man sich in Portland selbst nicht so sicher. "Wir hoffen, dass wir mit der kommenden Saison mehr Klarheit erhalten", meinte Blazers-GM Joe Cronin und man kann das nachvollziehen. Viele Fragen wurden in der Vorsaison aus unterschiedlichen Gründen einfach nicht beantwortet.

Kann Scoot Henderson der Franchise Player sein? Ist Chauncey Billups der richtige Coach? Auf welche Youngster soll man im Backcourt setzen? Wie wird die Center-Situation gelöst? Wer sorgt für Shooting?

Scoot Henderson ist der Hoffnungsträger in Portland. IMAGO/Icon Sportswire

Portland verpasste nun dreimal in Serie deutlich die Playoffs, doch gefühlt steht man noch am Anfang. Gleichzeitig gibt es nicht wenige Stimmen, die Coach Billups nicht für den richtigen Mann ansehen. Der frühere Finals-MVP hat seinem Team in jenen drei Jahren keine Identität verpasst. In der Theorie dürfte es Defense sein, doch davon war zu selten etwas zu sehen. Eine solch lange Playoff-Dürre gab es zuletzt vor 17 Jahren, das wird Besitzerin Jody Allen nicht schmecken.

Portland Trail Blazers: Wo liegen die Schwächen?

Davon gibt es weiterhin jede Menge. Durch den Brogdon-Abgang muss Henderson nach einer schwachen Rookie-Saison einen Sprung machen, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Er, Sharpe und Simons brauchen eigentlich alle viele Minuten, ein ähnliches Gerangel gibt es mit Ayton, Rookie Clingan und dem Langzeitverletzten Williams auf der Fünf.

Nach einer ruhigen Offseason könnte es während der Saison deutlich mehr Bewegung geben, um mehr Balance in den Kader zu bringen. Außerhalb der Starting Five gibt es keine Schützen, Spieler wie Camara, Thybulle, Clingan oder Williams sind vornehmlich Defensiv-Spezialisten.

Das ist keine leichten Voraussetzungen für Coach Billups, um mit diesem zusammengewürfelten Kader für einen Umschwung zu sorgen.

Deandre Ayton spielte ein unbeständiges erstes Jahr in Portland. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Portland Trail Blazers: Prognose

Die Blazers haben mit Grant, Ayton, Simons weiter Spieler in ihren Reihen, die sehr solide bis gute NBA-Spieler sind. Im Vorjahr waren auch viele Verletzungen der Grund, dass nur wenig Fortschritte erkennbar sind. Das Dilemma ist jedoch, dass kein echter potenzieller Franchise Player im Kader steht, es sei denn, man hat Vertrauen in signifikante Verbesserungen bei Henderson.