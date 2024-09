Kann er an seine Erfolge als Bundestrainer in München anknüpfen? Gordon Herbert.

Die vergangene Saison in München lief nicht immer einfach, zumindest europäisch. In der EuroLeague verpasste die Mannschaft des ehemaligen Trainers Pablo Laso die Play-offs ziemlich deutlich. Dafür lief es auf nationalem Parkett: Erst holten die Bayern den Pokal, dann kürten sie sich in einer Serie über vier Spiele gegen den ewigen Kontrahenten aus Berlin verdientermaßen zum Meister. Der Plan, mit Laso eine Ära aufzubauen, funktionierte aber nicht: Der Spanier verabschiedete sich nach nur einer Saison wieder und trainiert nun seinen Heimatverein Baskonia Vitoria-Gasteiz.

Dafür konnten die Münchner im scheidenden Bundestrainer Gordon Herbert einen ebenfalls hochdekorierten und in Deutschland mittlerweile höchst anerkannten Coach gewinnen. Zwar verpasste der Kanadier mit dem DBB-Team bei Olympia die dritte Medaille in drei Jahren, seine Ära war dennoch die bisher Erfolgreichste im deutschen Basketball. Gleich fünf seiner Schützlinge wird er nun auch in München anleiten: Andi Obst, Niels Giffey und Nick Weiler-Babb waren bereits da, zur neuen Saison wurden zudem Johannes Voigtmann und Oscar da Silva verpflichtet.

Da Silva und Voigtmann zurück in der BBL - Napier der Königstransfer?

Für da Silva ist es die Rückkehr in seine Heimatstadt. Voigtmann spielt erstmals seit acht Jahren wieder in der Bundesliga, wo - auch schon unter Herbert - in Frankfurt einst sein Stern aufging. Zudem kam mit Kevin Yebo der beste deutsche Scorer der vergangenen Saison aus Chemnitz. Den größten Namen von den Neuzugängen hat aber ein anderer: Mit Shabazz Napier holten die Bayern einen erfahrenen Ex-NBA-Guard, der wie Voigtmann zuletzt in Mailand spielte. Zudem ist Fenerbahces Yam Madar neu beim FCBB.

Mit Serge Ibaka oder Nationalspieler Isaac Bonga mussten die Münchner aber auch schmerzhafte Abgänge hinnehmen. Zudem verließen mit Sylvain Francisco und Leandro Bolmaro zwei weitere wichtige Rotationsspieler die Bayern - alle spielen nun bei direkten EuroLeague-Konkurrenten. BBL-Finals-MVP Carsen Edwards verlängerte dagegen seinen Vertrag, auch der langjährige Kapitän Vladimir Lucic ist weiter an Bord.

So geht die Meisterschaft in der kommenden Saison, auch wegen der Tiefe auf den deutschen Positionen, wieder nur über die Münchner. Und wer weiß, was in der EuroLeague möglich ist. Dort ist auch das Erreichen der Play-offs das Ziel und soll in diesem Jahr nicht wieder so deutlich verfehlt werden.

FC Bayern Basketball: Die Zugänge

Oscar da Silva (FC Barcelona), Kevin Yebo (Chemnitz), Yam Madar (Fenerbahce), Johannes Voigtmann (Olimpia Mailand), Shabazz Napier (Olimpia Mailand)

FC Bayern Basketball: Die Abgänge

Jan Niklas Wimberg (Hamburg), Martin Kalu (Braunschweig), Nelson Weidemann (Ulm), Leandro Bolmaro (Mailand), Sylvain Francisco (Zalgiris), Serge Ibaka (Real Madrid), Isaac Bonga (Partizan Belgrad)

FC Bayern Basketball: Der Kader 2024/25 # Spieler Position Grösse Nationalität Jahrgang 0 Nick Weiler-Babb SG 1,96 GER/USA 1995 1 Oscar da Silva PF 2,06 GER/BRA 1998 3 Carsen Edwards PG 1,80 USA 1998 5 Niels Giffey SF 2,00 GER 1991 7 Johannes Voigtmann C 2,11 GER 1992 8 Shabazz Napier PG 1,83 USA 1991 10 Ivan Kharchenkov SG 2,06 GER 2006 11 Vladimir Lucic SF 2,04 SRB 1989 13 Andreas Obst SG 1,91 GER 1996 20 Elias Harris PF 2,03 GER 1989 22 Danko Brankovic C 2,16 HRV 2000 41 Yam Madar PG 1,90 ISR 2000 53 Kevin Yebo C 2,07 GER 1996

FC Bayern Basketball: Die Saisonvorbereitung (3-2)