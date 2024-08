Wie Rupert Fabig (Hamburger Abendblatt) und die Bild berichten, gibt es zwischen dem Spanier und dem DBB nur noch letzte Details zu klären. Basketball-world.news und kicker können diese Gerüchte bestätigen, in den vergangenen Tagen kristallisierte sich der 45-Jährige als Top-Kandidat heraus.

Mumbru war während seiner Zeit als Spieler Teil der goldenen Generation der Iberer und gewann in seiner Karriere als Spieler gleich fünf Medaillen, darunter Gold bei der WM 2006 in Japan und bei der EuroBasket 2009 in Polen.