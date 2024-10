vor 53 Minuten Auch Olympiakos wird im SAP Garden geschlagen Herbert lobt und mahnt: Die Suche nach der Identität

Der FC Bayern München bleibt daheim in der EuroLeague ungeschlagen. Auch das Spitzenteam Olympiakos Piräus wurde geschlagen. Der Start in die Saison ist geglückt, dennoch merkte Coach Gordon Herbert an, dass sein Team noch auf der Suche sei.