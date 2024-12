Zehn Siege, sechs Niederlagen. Einen Spieltag vor dem Ende der Hinrunde, die am heutigen Freitag in Mailand abgeschlossen wird, rangieren die Basketballer des FC Bayern München auf Platz vier der EuroLeague. Damit sind sie auf dem Weg, eine der erfolgreichsten Saisons ihrer Klubgeschichte hinzulegen.

Seit die europäische Königsklasse ihren Wettbewerb im Ligaformat austrägt, stand für Bayern nur in der Saison 2020/21 eine positive Bilanz nach 16 Spieltagen zu Buche. Doch obwohl das Team um Weltmeistertrainer Gordon Herbert und EL-Topscorer Carsen Edwards eine der positiven Überraschungen der Hinrunde ist, stellt sich die Frage, wie stark die Isarstädter wirklich sind. Im neuen SAP Garden treten die Bayern titelreif auf. Auswärts hingegen sind sie häufig kaum konkurrenzfähig. Im Folgenden sollen Unterschiede und mögliche Ursachen hinter dieser Diskrepanz beleuchtet.

Dauer-Spektakel im SAP Garden

Im heimischen SAP Garden gewannen die Bayern alle acht Partien. Regelmäßig ereigneten sich nahezu wundersame Spielverläufe: Beim 98:93-Heimsieg gegen Maccabi Tel Aviv in der vergangenen Woche wurde kurzerhand ein 60:75-Rückstand aufgeholt. Zuvor gegen Baskonia beendete Carsen Edwards eine dominante Phase der Basken abrupt mit 27 Zählern in den letzten 17 Spielminuten, nachdem er zuvor punktlos blieb. Davor wiederum stellte Andreas Obst beim 100:78-Erfolg gegen Barcelona mit elf Treffern einen neuen Dreierrekord auf. Beim 109:107-Sieg gegen den Tabellenzweiten aus Paris erzielten drei Spieler über 20 Punkte. Im einzigen offensiv wenig fluiden Spiel gegen Kaunas (77:74) sprang Edwards in einer Schlüsselphase mit einem Dreier jenseits der Mittellinie in die Bresche.

Mit Paris, Kaunas, Piräus und Barcelona gastierten sogar schon vier der tabellarisch sieben stärksten Gegner in München - zudem der aktuell schwächelnde EL-Vizesieger der Vorsaison, Real Madrid. Die Münchener erzielen daheim im Schnitt 96,8 Punkte und damit über vier Punkte mehr als das Heimteam mit den zweitmeisten Zählern. Die Spiele wurden mit 10,6 Punkten pro Partie gewonnen. Sowohl im Durchschnitt als auch in einer Hochrechnung auf 100 Ballbesitze ist Bayern daheim das offensiv produktivste Team (128,9 Punkte) und weist hinter Piräus die zweitbeste Korbdifferenz der Liga auf.

Auswärts häufig chancenlos

Dem Spaßbasketball im SAP Garden gegenüber steht ein nahezu gegensätzliches Bild in auswärtigen Arenen. Dort weist Bayern sowohl pro Partie (-9,0 Punkte) als auch auf 100 Ballbesitze (-12,7) hinter Tabellenschlusslicht ALBA Berlin die zweitschwächste Korbdifferenz auf. Die einzigen Auswärtssiege wurden bei Bologna und Villeurbanne, zwei Teams aus dem hinteren Tabellendrittel, eingefahren. Nur beim 71:84-Erfolg bei Villeurbanne, mit einer Bilanz von 6-2 eines der heimstärksten Teams, zeigten Andreas Obst und Co. ihr glanzvolles Heimgewand. Fünf der acht Auswärtsspiele wurden mit mindestens elf Punkten Unterschied verloren. In keinem Auswärtsspiel erzielte das Team mehr als 90 Punkte. Zu Hause waren es in sechs von acht Partien mindestens 94 Zähler. Sowohl im Schnitt (80,6) als auch pro 100 Ballbesitze (113,4) erzielt Bayern auswärts unterdurchschnittlich viele Punkte.

Trägt die Bayern in der EuroLeague: Carsen Edwards. IMAGO/MN Press Photo

Keine eklatanten Unterschiede in der Abschlussqualität

Dass der Tabellenfünfzehnte der EL-Vorsaison seinen Fans zu Hause regelmäßig magische Nächte beschert und ihm dagegen auswärts häufig Ähnliches widerfährt wie den Gästen im SAP Garden, ist pauschal schwierig zu erklären. Laut Datendienst Synergy gelingt es Bayern durchaus auch auswärts, das eigene Offensivspiel, das durch viel Tempo und viele Dreipunktwürfen von allen Positionen gekennzeichnet ist, aufzuziehen. Bei Auswärtsspielen kreiert Bayern immer noch solide 9,9 offene Catch-and-Shoot-Abschlüsse (zu Hause 10,8) und beträchtliche 13,5 Transition-Punkte (daheim 14,9).

Auffällig ist vor allem die Diskrepanz der Leistungen von Bayerns "Galagaranten", wie sie MagentaSport-Kommentator Sebastian Ulrich kürzlich nannte. Laut dem Statistikportal 3StepsBasket erzielt Weltmeister Andreas Obst bei Heimspielen rund 15 Punkte bei einer herausragenden Dreierquote von 53 Prozent. Auswärts kommt er nur auf sechs Zähler bei 26 Prozent Trefferquote. Carsen Edwards punktet zwar sowohl auswärts als auch daheim in hohem Volumen, ist zu Hause (25 Punkte, 39 Prozent Dreier, 64 Prozent Zweier) jedoch deutlich produktiver und effizienter als auswärts (16 Punkte, 33 Prozent Dreier, 42 Prozent Zweier). Bayern trifft in gegnerischen Arenen insgesamt nur 32 Prozent der Dreierversuche - daheim wiederum überragende 44 Prozent. Angesichts dessen, dass die Isarstädter in der BBL zu Hause (dort im BMW Park) und auswärts summiert nur 31 Prozent ihrer Dreier treffen, kann der Schluss gefasst werden, dass Bayern in der EL eher heimstark als auswärtsschwach agiert.

Per Günther: "Das Verrückte ist, was im SAP Garden passiert"

Diese Meinung vertrat auch Experte Pascal Roller nach Bayerns jüngsten 93:74-Niederlage in Monaco bei MagentaSport. Für den früheren Nationalspieler ist die Diskrepanz beim Team, dem vor der Saison die wenigsten Medien eine direkte Playoff-Teilnahme zutrauten, "vielleicht nicht ganz atypisch für eine Mannschaft, die mit einem neuen Coach, einer neuen Philosophie reinkommen muss - zu Hause dieses Selbstvertrauen aufzubauen, aber sich auswärts noch ein wenig schwerzutun".

Im jüngsten MagentaSport-Podcast Abteilung Basketball schlug Per Günther in eine ähnliche Kerbe. "Das Verrückte ist, was im SAP Garden passiert. Dass du mit 20 verlierst in Monaco, ist nicht das Verrückte", sagt der frühere Nationalspieler. "Man müsste lobpreisen, was diese Mannschaft macht, wenn sie zu Hause spielt und dass sie diese Spiele gewinnt."

Starke Abhängigkeit von Offensive und Dreiern

Auch zu Hause ist das Bayern-Spiel Schwankungen unterlegen. In vier der acht Heimspiele lag die Mannschaft zwischenzeitlich mit zweistelligem Punktabstand zurück. Der neue SAP Garden, den bislang regelmäßig über 10.000 Fans besuchen und einen Heimvorteil kreieren, scheint das Team daheim eher zu befähigen, die zwischenzeitlichen Tiefs zu überwinden. Die Heimbilanz hätte auch durchaus anders ausfallen können: Bayern gewann alle drei Heimspiele, die mit maximal fünf Punkten Differenz ausgingen. Die Münchener sind darüber hinaus sehr stark abhängig von ihrem Dreier. Die bisher 31,8 Dreierversuche (32,4 Zweierversuche) wären über eine Saison EuroLeague-Rekord. Um noch mehr Konstanz im Spiel zu etablieren, fehlt laut Per Günther eine Balance zwischen Offensive und Defensive.

Defensive Stabilität ohne offensiven Rückgang schwer zu erreichen

Stellt FC Bayern seine defensiv stärksten Akteure auf, gehe die definierende Offensivpower abhanden. "Das Problem ist einfach: Wie viel Produktion kriegst du in der Offensive? Meine gefährlichsten Spieler sind Edwards, Obst und Napier. Dann ist das aber der Look, der zusammenkommt. Damit wirst du - egal, was du machst - nicht auf EuroLeague-Final-Four-Niveau verteidigen können. Es ist ja kein Geheimnis", erklärt Günther. Bayern fehlt es an Ringschutz. Bei Heimspielen steht auch die Verteidigung immerhin etwas stärker da. Dort kassiert das Team von Gordon Herbert, der zu Frankfurter Zeiten eher für kontrollierten und die Defense betonenden Basketball stand, auf 100 Ballbesitze immerhin die zwölftwenigsten Gegenpunkte (114,7) und erzwingt 13,5 Ballverluste (Platz vier). Auswärts wiederum legt Bayern ein Defensiv-Rating von 126,1 (Platz 18) und nur 10,8 forcierte Ballverluste (Platz 15) auf.