Dass solch ein Konzept Früchte tragen kann, sieht man an den Erfolgen anderer Sportarten: "Wir haben uns an erfolgreichen Beispielen orientiert, wie dem DFB-Pokalfinale in Berlin, dem Handball-Pokal in Köln oder dem Volleyball-Pokal in Mannheim", so der 58-Jährige. "Ein fester Pokalstandort wäre auch für den deutschen Basketball wichtig, um eine Heimat für den Sport zu schaffen und neue Fans zu gewinnen."