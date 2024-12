Außerdem verriet er seine Pläne mit der österreichischen Nationalmannschaft und das Weihnachtsfest in Kanada.

Herr Pöltl, Ihre Toronto Raptors durchleben gerade eine angespannte Phase. Einerseits befinden Sie sich im Rebuild, andererseits sind viele der jungen Spieler verletzt. Wie sehen Sie die aktuelle Situation?

Wir befinden uns momentan in einer etwas schweren Lage, da wir inmitten eines Rebuilds sind. Wir wollten diesen Prozess eigentlich schneller vorantreiben, aber Verletzungen haben uns oft zurückgeworfen. Dementsprechend ist es schwer. Ich glaube, wir hätten uns gewünscht, dass wir jetzt schon weiter sind. Trotz allem präsentieren wir uns in den Spielen meiner Meinung nach gut - vor allem, wenn man bedenkt, wie jung unsere Mannschaft ist. Unser Tabellenplatz spiegelt nicht unbedingt wider, wie wir als Team spielen.

Jakob Pöltl: Statistiken 2024/25 Spiele Minuten Punkte FG Rebounds Blocks 26 32,1 15,5 58,9% 11,0 1,2

Ihre eigenen Leistungen sind in dieser Saison hingegen sehr beeindruckend: Sie legen Karrierebestwerte in Punkten und Rebounds auf. Was ist der Grund für diese Leistungsexplosion?

Für mich persönlich hat sich nicht viel verändert, außer dass ich in dieser Saison aggressiver spiele. Ich suche häufiger meinen eigenen Abschluss, und auch meine Mitspieler setzen mich öfter in Szene. Das hat sicherlich auch mit den Verletzungen im Team zu tun, wodurch ich in eine offensivere Rolle schlüpfen musste. Dennoch würde ich sagen, dass mein Spiel insgesamt sehr ähnlich geblieben ist. Ich haue jetzt nicht plötzlich Dreier rein oder so (lacht).

"Da hat er ein bisschen übertrieben": Pöltl über Gespräch mit Coach Rajakovic

Ihr Trainer, Darko Rajakovic, sagte in einem Interview, dass er Sie förmlich dazu überreden musste, offensiv mehr an sich zu glauben. Wieso haben Sie daran gezweifelt?

Da hat er ein bisschen übertrieben. Am Ende der letzten Saison haben wir über Ziele gesprochen, und die Raptors wollten, dass ich an meiner Aggressivität und an Eins-gegen-Eins-Situationen arbeite. Das passte ohnehin zu meinen Plänen. Es ist aber ein sehr gutes Zeichen, dass es jetzt schon so früh in der Saison klappt.

Finden Sie denn Gefallen daran, offensiv eine größere Rolle zu übernehmen?

Nein, ich bin immer noch ein Spieler, der situationsbedingt agiert. Es macht mir dann am meisten Spaß, wenn ich die richtige Balance finde - mal aggressiver, mal zurückhaltender, je nachdem, was die Mannschaft braucht.

"Bin glücklich in Toronto": Pöltl bekennt sich zu Raptors

Pöltl wurde 2016 von den Toronto Raptors im Draft ausgewählt. 2018 ging er im Austausch für u.a. Kawhi Leonard nach San Antonio, ehe er 2022 schließlich nach Kanada zurückkehrte. Geoff Burke-USA TODAY Sports

Sie sind jetzt in Ihrer neunten NBA-Saison und 29 Jahre alt. Gibt es Gedanken daran, noch einmal zu einem Titelanwärter zu wechseln?

Nein, mein Fokus liegt ganz auf den Raptors und unserem Rebuild. Ich bin sehr glücklich in Toronto. Natürlich bin ich nicht mehr 22, trotzdem würde ich nicht sagen, dass es für mich schon in Richtung Karriereende geht und ich schauen muss, irgendwo einen Titel herzubekommen. Dieses Projekt hier ist sehr positiv und deswegen sehe ich auch keinen Grund, jetzt aktiv etwas daran zu verändern. Sollte es aber zu einem Teamwechsel kommen, dann werde ich damit umgehen können.

Im Februar steht das All-Star-Wochenende in San Francisco an. Mit 15,5 Punkten und elf Rebounds sind Sie von einer möglichen Teilnahme nicht allzu weit entfernt. Hoffen Sie auf eine Nominierung?

Natürlich wäre es eine sehr coole Sache und ich würde mich freuen, dabei zu sein. Im Moment ist es zwar kein Traum von mir, aber wenn ich nach der Karriere auf meine Erfolge zurückblicken werde, wäre ich auf eine All-Star-Teilnahme sehr stolz.

Jakob Pöltl: Vertrag im Detail Saison Alter Jahresgehalt Option 2023/24 28 19,5 Mio. Dollar - 2024/25 29 19,5 Mio. Dollar - 2025/26 30 19,5 Mio. Dollar - 2026/27 31 19,5 Mio. Dollar Spieler 2027/28 32 Free Agent

Pöltl verlängerte 2023 seinen Vertrag um vier Jahre. Bis 2027 sind ihm knapp 80 Mio. US-Dollar sicher.

Kommen wir zu Österreich. Für die EuroBasket-Qualifikation hat es zwar nicht gereicht, die Teilnahme an der WM 2027 ist aber noch möglich. Werden Sie bei den Qualifikationsspielen dabei sein?

Ja, auf jeden Fall. Der Plan ist, die Qualifikationsspiele im Sommer mitzumachen. Die derzeitigen Formate machen es für mich immer schwerer während der NBA-Saison an Länderspielen teilzunehmen. Deswegen ist der Sommer jetzt die Chance für mich wirklich ein volles Qualifikationsfenster mitzuspielen. Natürlich gibt es da mit den Raptors noch Einiges zu klären. Aber ich hoffe, dass ich dabei sein kann.

Weihnachten? "Habe mit meiner Familie vorgefeiert"

Sie gehören nun seit vielen Jahren zu den besten und bestbezahlten Sportlern des Landes, warten aber noch immer auf die Auszeichnung als "Sportler des Jahres". Nervt Sie das?

Nein, das juckt mich nicht. Am Ende meiner Karriere würde ich mich über solche Trophäen sehr freuen. Aber es ist nichts, worauf ich konkret hinarbeite oder was mich stört. Die bisherigen Gewinner haben den Preis auch hochverdient.

Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür. Wie verbringen Sie das Fest in Kanada?

Da wir viele Auswärtsspiele rund um Weihnachten haben, hat mich meine Familie bereits Anfang Dezember besucht und wir haben vorgefeiert. Die freien Tage werde ich jetzt mit meiner Freundin verbringen, auch wenn wir wegen des Spielplans nicht viel Zeit haben werden.