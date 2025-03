"Ich denke, man sieht deutlich, dass Luka mit seinen Rückenschmerzen zu kämpfen hat", sagte Buha in seinem Podcast. "Die Verletzung hatte sich schon vor dem Spiel gegen die Knicks verschlimmert, dann im nächsten Spiel erneut, und in Boston war er sichtlich gehandicapt. Ich fand, er sah auch heute Abend [in Brooklyn] phasenweise beeinträchtigt aus", fügte Buha hinzu.