"Das hat uns kalt erwischt", gab Forward Tim Schneider, der in Göttingen mit 17 Punkten Topscorer der Gäste war, bei Dyn zu. "Wir haben das erst gestern erfahren, davor wussten wir von nichts." Lediglich von den Gerüchten hatte die Mannschaft gehört, Williams wurde vor einigen Wochen mit Olympiakos Piräus in Verbindung gebracht, am Wochenende kam dann Maccabi Tel Aviv mit ins Spiel.

Bei den Israelis unterschrieb Williams am Sonntag bis 2026 und hinterlässt damit eine Lücke auf der Fünf. Co-Trainer Thomas Päch bestätigte in der Halbzeit, dass Berlin nun aktiv einen Ersatz suchen werde. "Es hängt davon ab, was auf dem Markt für die großen Positionen ist", meinte Päch und betonte, dass es zwischen Williams und Alba einfach nicht gepasst habe.

Ähnliche Worte wählte bereits Sportdirektor Himar Ojeda in der Pressemitteilung, aber auch Schneider. "Beide Seiten sind nicht warm miteinander geworden und dann war es vielleicht richtig, dass sich die Wege trennen." Der Forward merkte aber auch an, dass es innerhalb der Mannschaft keine Probleme mit dem 24-Jährigen gegeben habe.