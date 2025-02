Konkret ging es dabei um Doncics Vorstellung in der Starting Five der Lakers. Normalerweise sagt der Hallensprecher immer James als letzten Spieler der Lakers an, dieser hatte Doncic am Montagmorgen aber eine Nachricht geschickt und ihm angeboten, ihm diese Ehre zu überlassen. "Er hat mir meinen Moment gelassen", schwärmte Doncic anschließend von der Geste des 40-Jährigen, beteuerte aber gleichzeitig, dass James in Zukunft wieder als Letzter angesagt werden würde.