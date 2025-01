Hartenstein zeigte vor seinem Ausfall eine starke Leistung. In 31 Minuten Spielzeit holte er neun Punkte, ganze 16 Rebounds und drei Assists. Der 26-Jährige hat sich seit seinem Comeback als unverzichtbar erwiesen. Nach einer Handverletzung in der Preseason hat er in seinen bisherigen Einsätzen durchschnittlich 11,8 Punkte, 12,2 Rebounds und 4,1 Assists geliefert - Statistiken, die den Thunder eine Bilanz von 22:2 mit ihm als Starter eingebracht haben.

Herausfordernde Zeiten für OKC

Wer springt ein?

Für die Thunder wird es eine Teamleistung brauchen, um Hartensteins Ausfall zu kompensieren. Neben Jaylin Williams, der bereits in der Vergangenheit als Center einspringen musste, dürften Spieler wie Jalen Williams und sogar Alex Caruso in Small-Ball-Lineups gefragt sein. Besonders Jalen Williams hat bewiesen, dass er in solchen Situationen liefern kann: In einer ähnlichen Phase legte er starke 25,4 Punkte, 7,4 Rebounds und 5,2 Assists im Schnitt auf.