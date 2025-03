Die Celtics hatten am Samstagabend gegen die Lakers eine klare Mission - und Al Horford war der zentrale Faktor. Der 38-Jährige zeigte mit 14 Punkten, neun Rebounds und vier Assists in 37 Minuten Spielzeit nicht nur starke Stats, sondern war defensiv ein Albtraum für die Lakers-Stars. Insgesamt traf Los Angeles nur sieben von 23 Würfen gegen ihn, wobei Luka Doncic und LeBron James gemeinsam auf schwache drei von 14 kamen. "Für mich geht es darum, Einfluss auf das Spiel zu nehmen", sagte Horford. "Solche Spiele entscheiden sich in den kleinen Details, bei der Defensive und beim Rebounding - und das ist genau mein Ding."

Celtics-Coach Joe Mazzulla staunte über Horfords Leistung und genoss es, seinen Center in Aktion zu sehen: "An einem Punkt habe ich gar nicht mehr gecoacht. Ich habe einfach nur zugeschaut und gedacht: 'Mann, das ist ein zukünftiger Hall-of-Famer, und ich kann das hier live sehen'."

Horford selbst brachte seine Motivation auf den Punkt: "Ich war einfach begeistert, in dieser Position zu sein. Ich spiele, um zu gewinnen - das war immer so." Auch im nächsten Topspiel gegen die Thunder will er wieder ein Zeichen setzen: "Diese Partien gegen starke Teams sind wichtig. Ich weiß, was wir haben. Wenn es drauf ankommt, sind wir bereit."