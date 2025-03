Mohamed Dabone vom FC Barcelona kreierte bei einem Jugendturnier in Berlin im Vorjahr einen Hype um seine Person, der inzwischen 13-Jährige gilt als Wunderkind im Jugendbasketball und könnte schon bald sein Profi-Debüt geben. Wer ist dieser Junge aus Burkina Faso und warum gibt es an ihm weiterhin Zweifel?

Die Kinder und Jugendlichen am Orange Campus in Ulm wussten Bescheid, viele waren neugierig und auch deshalb gekommen, weil die Jugendauswahl des FC Barcelona für das adidas Next Gen EuroLeague Tournament (ANGE) in der Stadt war - und mit ihr auch ein 13-jähriger Junge, der in den sozialen Medien sowie in der Basketball-Welt schon für Schlagzeilen gesorgt hatte.

Jeder wollte Mohamed Dabone sehen. Der Junge aus Burkina Faso, der im Vorjahr bei den ANGE Finals in Berlin für Furore gesorgt und gegen teilweise sechs Jahre ältere Jungs durchschnittlich 11,3 Punkte, 5,3 Rebounds sowie 1,3 Blocks aufgelegt hatte. "Halb Giannis, halb Wemby", lautete später eine Schlagzeile.

Der Hype aus dem Mai brach nicht ab, auch bei diversen Jugendturnieren in Spanien war Dabone immer wieder der dominante Spieler. Entsprechend neugierig waren die zahlreichen Scouts am Campus, doch in den ersten beiden Spielen setzte Dabone mit Rückenproblemen aus und spielte erst, als die meisten Späher in die ratiopharm Arena abwanderten, um NBA-Prospect Ben Saraf gegen den MBC zu begutachten.

Insgesamt spielte Dabone letztlich zweimal in Ulm, in durchschnittlich 13,6 Minuten legte der gebürtige Afrikaner 8,5 Punkte, 7,5 Rebounds sowie 0,5 Blocks auf. Das enorme Potenzial blitzte dabei mehrfach auf. Mit 2,08 Meter bewegte sich der Barca-Forward sehr elegant, präsentierte sich unfassbar explosiv und verwandelte auch einen Dreier. Dazu besitzt Dabone ein gutes Näschen in der Verteidigung, vor allem sein Timing sticht heraus.

Dabone: Fragen rund um das Alter

Den Scouts gefiel es, was sie sahen, auch wenn es bei Dabone noch immer ein paar Zweifel gibt. Ist dieser Junge wirklich 13 Jahre alt? Daran äußerte die spanische Zeitung Marca im Oktober vergangenen Jahres erste Zweifel. Offiziell geboren ist Dabone am 21. Oktober 2011 in Burkina Faso - in einer Zeit, in der in der ehemaligen französischen Kolonie Bürgerkrieg herrschte. Bald landete Dabone in Togo, über dieses Land reiste der Junge nach Spanien und schloss sich später Barca an.

Allerdings: Dabone besaß ein Spielerprofil bei der FIBA, welches vom togolesischen Verband befüllt wurde, als Dabone für das 3x3-Team aktiv war. Dort wird ein "Mohamed Samoundine Dabone" mit 17 Jahren geführt, ein Bild wurde vor einigen Monaten entfernt, sodass sich nun nur noch spekulieren lässt.

Fehler im Geburtsregister sind in afrikanischen Ländern keine Seltenheit, einige Länder haben weiterhin kein Computersystem, um alle Neugeborenen zu registrieren und Geburtsurkunden zu hinterlegen. Ob Dabone nun 13 oder doch schon 17 ist? Völlig unklar.

Dabone: Das Profi-Debüt dürfte nahen

Doch auch wenn Dabone wirklich schon 17 Jahre alt ist, wäre er eines der größten Talente seines Jahrgangs in Europa. Der Forward schwamm in einem von Jungstars nur so gespickten Team, unter anderem auch mit dem deutschen Turnier-MVP Mathieu Grujicic, nicht nur mit, sondern setzte auch selbst Akzente.