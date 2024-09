Die WNBA und Frauen-Basketball als Ganzes ist im Aufwind. Nicht zuletzt sorgten die beiden Rookie-Spielerinnen Caitlin Clark und Angel Reese für einen regelrechten Hype in den vergangenen Monaten. Die Ligaspiele der beiden 22-Jährigen sind so gut besucht, wie bei kaum einer anderen etablierten Spielerin.

Barkley: "Dieses Mädchen ist unglaublich"

Die gestiegene Aufmerksamkeit für die WNBA und insbesondere Caitlin Clark wird jedoch auch von einer andauerenden Neiddebatte begleitet. NBA-Legende und TV-Analyst Charles Barkley äußerte sich erstmals zu den Entwicklungen in der Frauenliga und kritisierte die sich kritisch äußerenden Spielerinnen scharf.

"Das ist totaler Mist. Dieses Mädchen [Caitlin Clark, Anm.] ist unglaublich. Sie hat so viel Aufmerksamkeit auf das College gelenkt und jetzt auf die Profis. Und jetzt zeigen alle diese Frauen so viel Neid", echauffiert sich der 61-Jährige.

Barkley: "So viel Negativität und Eifersucht"

In seinen Augen schadet die Debatte dem Auftrieb für Frauen-Basketball der letzten Monate. "Diese Frauen - deren Spiel ich auch respektiere und liebe - hätten nicht härter reinscheißen können. Es gibt so viel Negativität und Eifersucht aktuell."

Gleichzeitig zollt Barkley der jungen Clark Respekt dafür, dass ihre Reaktion auf die Anfeindungen ausschließlich auf dem Platz stattfindet. "Was ich wirklich an ihr liebe, ist, dass sie nie etwas dazu sagt." Die Rookie-Spielerin legte in dieser Saison bislang durchschnittlich 18,7 Punkte, 5,6 Rebounds und 8,4 Assists auf.