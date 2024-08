vor 1 Stunden 22-Jährige knackt Rookie-Bestmarke "Hätte ihn für verrückt erklärt": Caitlin Clark bricht nächsten Rekord

Caitlin Clark hat in der WNBA einen weiteren Rekord gebrochen. Die 22-Jährige spielte beim Sieg gegen die Seattle Storm neun Assists und knackte so die Bestmarke für die meisten direkten Vorlagen in der WNBA.