Für die Knicks war dies auf jeden Fall so. Eine Niederlage hätte das Ausscheiden bedeutet, stattdessen setzten sich die Knicks mit 121:106 durch und gewannen so die Gruppe A im Osten. Orlando, wie New York vor diesem Spiel ungeschlagen, qualifizierte sich als bester Gruppenzweiter im Osten ebenfalls, musste aber nach sechs Siegen am Stück mal wieder eine Niederlage hinnehmen.