Es gab wie schon im Heimspiel gegen Panathinaikos durchaus Lichtblicke für Alba. So lichtete sich ein wenig das Lazarett, weil Gabriele Procida und Tim Schneider erstmals in dieser Saison zur Verfügung standen. Dazu war Alba lange Zeit im Spiel, obwohl die Dreier überhaupt nicht fallen wollten (3/18).

Die Berliner verteidigten intensiv, dominierten Barcelona am offensiven Brett (12 Offensiv-Rebounds) und doch hatte man stets das Gefühl, dass mehr möglich war. Die Katalanen wirkten fahrig, vor allem im dritten Viertel, doch Alba nutzte es nur bedingt. Offene Würfe fielen nicht, Fastbreaks wurden nicht konsequent ausgespielt und doch gingen die Berliner zwei Minuten vor Ende des dritten Viertels erstmals in Führung.

Alba Berlin: ASVEL-Spiel als Standortbestimmung

"Barcelona hat reagiert. Sie haben viel Qualität. Sie haben ausgesehen, als ob sie nicht verwerfen können." Gemeint war hier vor allem Dario Brizuela, der 15 seiner 18 Punkte in den letzten zwölf Minuten verbuchte und sinnbildlich für den 18:1-Lauf der Gastgeber stand. Das alles dauerte keine vier Minuten, der Traum von der Überraschung löste sich im Handumdrehen in Luft auf.

So bleiben die Berliner weiter sieglos in der EuroLeague, in fünf Pflichtspielen hagelte es bislang vier Niederlagen. Zugegeben, das Auftaktprogramm war nicht leicht, gerade in der EuroLeague zählen Panathinaikos und Barcelona zum Favoritenkreis. Eine Standortbestimmung wird eher das Heimspiel gegen ASVEL am kommenden Dienstag, auch die Franzosen sind noch sieglos und wurden vor der Saison neben Alba als Anwärter auf die Rote Laterne angesehen.