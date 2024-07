"Wir haben eine gehörige Portion Respekt vor ihnen", versicherte Curry. "Wir wissen, dass wir keines der Spiele auf die leichte Schulter nehmen dürfen." In der Vorbereitung trafen die USA in London schon einmal auf den Südsudan, dort rettete sie ein Gamewinner von LeBron James vor einer potenziellen Blamage.

Die gruppe C

14 Dreier verwandelte der Südsudan in jenem Spiel in London, beim Sieg gegen Puerto Rico kamen weitere zehn hinzu. Im Gegensatz zu den Serben, die ein langsames und physisches Spiel bevorzugen, erinnert der Südsudan eher an ein NBA-Team mit dessen Athletik und Speed.