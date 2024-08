"Wir spielen gegen eine Ausnahmemannschaft, für mich sind sie das beste Team, welches jemals als Nationalmannschaft zusammengestellt wurde", sagte der 74-Jährige und erneuerte somit seine These, dass diese US-Amerikaner besser als das Dream Team von 1992 seien.

"Die Amerikaner sind nicht mehr nur eine Gruppe von tollen Einzelspielern, sie sind als Team gewachsen. Wir haben davor Respekt, aber keine Angst. Wir wollen ein gutes Spiel machen", kündigte Pesic an.

Während der Vorbereitung und in der Gruppenphase trafen die Serben schon zweimal auf die USA, dabei verlor das Team vom Balkan jeweils mit 26 Punkten (79:105, 84:110). Entsprechend demütig gab sich Pesic vor der Partie. "Wir sprechen hier keine Drohungen aus, dazu haben wir kein Recht. Wir wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Der Fakt, dass wir eines der vier besten Teams sind, ist ein Erfolg und nun versuchen wir alles, um eine Medaille zu gewinnen."

Serbien bangt weiter um Nikola Jovic

Das ist alles andere als selbstverständlich, schließlich bogen die Serben im Viertelfinale gegen Australien einen 24-Punkte-Rückstand um und gewannen am Ende nach Verlängerung. Zur Belohnung gab Pesic seiner Mannschaft einen freien Tag. "Die Spieler sind körperlich und mental ausgelaugt", begründete der ehemalige Bundestrainer seine Maßnahme. "Wir werden am Donnerstag noch einmal 45 Minuten trainieren und dann mit viel Selbstvertrauen in das Spiel gegen die USA gehen."