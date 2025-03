"Wir können nicht in unserer Komfortzone in die Playoffs gehen", sagte er auf der anschließenden Pressekonferenz. "Ich glaube, wir haben Glück, dass wir aktuell Dritter im Westen sind. Wir spielen einfach nicht gut, hoffentlich finden wir eine Lösung dafür."

"Das, was du in der regulären Saison bist, bist du auch in den Playoffs. Du kannst nicht einfach einen Schalter umlegen", ist sich der Serbe sicher.

Die Chance auf Wiedergutmachung bietet sich für die Denver Nuggets bereits in der kommenden Nacht. Dabei gastieren Jokic und Co. in Golden State, die zuletzt sieben Spiele in Folge gewannen.