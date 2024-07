Wembanyama lobt Strazel

Auch Coach Tom Hovasse hielt sich zur Entscheidung eher bedeckt: "Für mich sah es nicht nach einem Foul aus, aber ich hatte auch nicht die beste Sicht, sodass ich keinen Kontakt gesehen habe", meinte der Coach. "Wir können es eh nicht ändern. Der Pfiff stand, er hat den Freiwurf gemacht und dann ging es in die Verlängerung."

Bei Frankreich herrschte dagegen vor allem eines: Erleichterung. "Das war wahrscheinlich der beste Wurf seines Lebens", mutmaßte Victor Wembanyama und auch Big Man Matthias Lessort sparte nicht mit Lob: "Wir haben ein Wunder gebraucht und er hat es möglich gemacht. (…) Er hatte die Eier, den Wurf zu nehmen und hat uns so gerettet."

Frankreich hat damit seine ersten beiden Spiele gewonnen, womit ihnen die Teilnahme am Viertelfinale quasi nicht mehr zu nehmen ist. Gegen Deutschland geht es am Freitag dann um 21 Uhr um den Gruppensieg in der Gruppe B.