Alles begann kurz vor der Pause, als Morant gegen Lakers-Guard Gabe Vincent scorte und dabei die "Too Small"-Geste zeigte. Im Gegenzug punktete dann James gegen Morant und machte das gleiche Zeichen. Das wiederum konterte der Point Guard der Grizzlies auf der Gegenseite, punktete erneut und schubste LeBron zur Seite, wofür er ein technisches Foul erhielt.

James spielte es nach der Partie herunter: "Wir sind einfach zwei Jungs, die sehr ehrgeizig sind", meinte LeBron. Die Lakers unterlagen mit 114:131, die 39 Punkte von James waren in Abwesenheit des verletzten Anthony Davis nicht genug. Dazu fehlte in Rui Hachimura ein weiterer Starter.

Morant zeigte sich im Anschluss angriffslustiger. "Ich schrecke vor niemandem zurück. Es ist mir egal, wer da auf der anderen Seite steht", stellte Morant klar. "LeBron ist der Platzhirsch in unserer Liga und wenn man diesen ausschaltet, wen muss man denn sonst noch fürchten?"

Der Guard gab zudem an, dass Spiele gegen die Lakers für ihn eine Extra-Motivation seien, nachdem L.A. die Grizzlies in den Playoffs 2023 in der ersten Runde ausgeschaltet hatten. "Ich kann sie nicht leiden", gab Morant zu. "Sie haben uns damals zuhause geschlagen und uns ausgelacht", erinnerte sich der All-Star.