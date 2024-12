Franz Wagner, der zum dritten Mal in Folge die 30-Punkte-Marke überschritt, zeigte sich in seiner Analyse selbstkritisch: "Ich hatte das Gefühl, dass ich heute früh in einen Rhythmus gekommen bin. Abgesehen davon fand ich aber nicht, dass ich so gut gespielt habe. Ich muss mir das Video anschauen, um zu sehen, wie ich dem Team auch nach einem guten Start weiter helfen kann." Wagner betonte, dass das aggressive "Switchen" der Sixers die Magic aus ihrem Spiel gebracht habe: "Vermutlich werden die nächsten Teams das Gleiche versuchen. Wir müssen Wege finden, dagegen anzukommen."