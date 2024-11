Es läuft einfach noch nicht rund in Minneapolis. Nach dem Trade für Julius Randle sucht die neu formierte Mannschaft weiterhin ihren Rhythmus. In der Nacht auf Freitag verloren Anthony Edwards und Co. zudem beim Underdog Toronto Raptors, wobei es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Center Rudy Gobert und Neuzugang Randle kam.

Gobert: "Ich will mit gutem Beispiel vorangehen"

Abgelenkt von seiner Emotion blieb Gobert zu lang in der Zone stehen, was mit einer Drei-Sekunden-Überschreitung und zwei Freiwürfen für den Gegner geahndet wurde. Auch in der nachfolgenden Szene bekam Gobert nach einem leichtsinnigen Foul einen Pfiff gegen sich. Minnesota verlor in dieser Phase des Spiels den Fokus und später auch das Spiel.