vor 1 Stunden Celtics-Star kam nur sporadisch zum Einsatz "Habe keinen Ärger gemacht": Tatum über schmerzhafte Olympia-Erfahrung

Jayson Tatum spielte für Team USA bei Olympia in Paris nur wenig und war so ein Dauerthema in Frankreich. Der Celtics-Star zeigte dafür Verständnis und erklärte, warum es nicht wie gewünscht lief.