vor 2 Stunden Nach defensiver Glanzleistung gegen Warriors "Habe ihn noch nie verteidigen sehen": Edwards witzelt über Mitspieler Randle

Die Minnesota Timberwolves scheinen zurück in der Spur zu sein. Gegen die Golden State Warriors gewann der Vorjahres-Halbfinalist nicht nur das vierte Spiel in Folge, sondern hielt Stephen Curry und Co. auch beim schlechtesten Offensivwert der Saison. Starspieler Anthony Edwards verteilte danach Sonderlob für seine Teamkollegen.