In der Netflix-Doku Court of Gold, die neben den USA auch Frankreich, Kanada und Serbien bei den Olympischen Spielen 2024 begleitete, wurde Jokic nach seinen Kindheitsidolen gefragt. "In meiner Kindheit waren Spieler wie Peja Stojakovic und Vlade Divac in der NBA", sagte der Center und verwies auf seine Landsmänner.

Drei Spieler aus der jüngeren Vergangenheit haben es ihm aber besonders angetan: Tim Duncan, Dirk Nowitzki und Tracy McGrady. Vor allem T-Mac war für Jokic ein großer Einfluss. "Ihn habe ich immer geliebt. Er war ein großer Guard, der alles konnte und sich so geschmeidig bewegen konnte. (…) Er war als Spieler so einzigartig, dass niemand ihn verteidigen konnte."

McGrady wurde spielte zwischen 1997 und 2013 in der NBA, seine besten Zeiten erlebte T-Mac in Orlando und Houston, wo er von 2001 bis 2007 siebenmal in Folge zum All-Star gewählt wurde. In seiner besten Saison für die Magic legte McGrady 32,1 Punkte, 6,5 Rebounds sowie 5,5 Assists auf. Nur der Teamerfolg fehlte bei McGrady, als Franchise-Star gewann T-Mac nicht eine Playoff-Serie. Erst in seinem letzten Jahr bei den San Antonio Spurs wurde McGrady 2013 als hinterer Bankspieler erstmals Meister.