Lange, fast schon eine kleine Ewigkeit war Lonzo Ball von der NBA-Bildfläche verschwunden. Am 14. Januar 2022 absolvierte er sein letztes Spiel in der besten Liga der Welt für die Chicago Bulls. Einst als großes Talent gefeiert, schien es, als müsse der Point Guard bereits mit Mitte 20 um seine Karriere bangen. Nach drei Operationen an seinem linken Knie und mehr als zweieinhalb Jahren Pause feierte der zweite Pick des NBA-Draft 2017 nun sein Comeback.

Ball: "Wenn ich darauf zurück schaue, ging es deutlich schneller als erwartet"

Wie er diese lange Phase überstanden habe? "Ich denke, es ist der Glaube an mich selbst. Zu wissen, was ich fühle und dass ich in einem guten Alter bin, um zurückzukommen. Ich vertraue den Ärzten und Menschen in meinem Umfeld", betonte der Point Guard, der in seiner letzten Bulls-Saison bis zu seiner Verletzung 13 Punkte, 5,4 Rebounds und 5,1 Assists aufgelegt hatte.