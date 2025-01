"Oh nein, ich hab immer diesen [Swag]. Selbst wenn ich aufwache, fühle ich mich einfach großartig. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist das Leben, wirklich. Gott hat mich gesegnet. Er lässt mich leben, also ist jeder Tag einfach schön", erklärte Ball nach dem Spiel in einem Interview.