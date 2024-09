"Die besten deutschen Spieler außerhalb der NBA müssen beim FC Bayern München spielen." Diese Ansage von Dragan Tarlac, neuer Sportdirektor des amtierenden deutschen Basketball-Meisters, erinnerte unlängst an Uli Hoeneß vor gut 20 Jahren, als dieser von einem "FC Bayern Deutschland" in der Fußballabteilung träumte. Die Basketballer beziehen da offenbar auch den Trainerposten mit ein. Nach dem einjährigen Intermezzo der spanischen Trainer-Ikone Pablo Laso (71) - trotz der ersten Meisterschaft seit fünf Jahren wurden beiden Parteien nie wirklich warm miteinander - hat Bayern-Präsident Herbert Hainer im Sommer eine neue "Wunschlösung" präsentiert: Gordon Herbert ist zwar Kanadier, prägte als Bundestrainer aber die erfolgreichste Ära der deutschen Nationalmannschaft.

Sein Abschied von der Nationalmannschaft war seit Monaten beschlossene Sache, er wollte wieder einen Verein trainieren - nach seinen Erfolgen mit dem DBB-Team als DER Mann im deutschen Basketball. Wenige Wochen vor den Olympischen Spielen erhielt der 65-Jährige von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz. Gemeinsam mit seiner Mannschaft natürlich, doch niemand stand so sehr wie Herbert für die erfolgreichsten Jahre im deutschen Basketball. Bronze bei der Heim-EM 2022, der sensationelle Weltmeistertitel zwölf Monate später, ein respektabler vierter Platz bei einem hochkarätig besetzten olympischen Turnier.

Gordon Herbert: Auch für Julian Nagelsmann ein Vorbild

Die Basketballer waren in aller Munde. Sie waren gewissermaßen das Vorbild für das DFB-Team. Bundestrainer Julian Nagelsmann machte im Vorfeld der Fußball-EM 2024 keinen Hehl daraus, dass er ein großer Fan der Strukturen im DBB-Team sei: "Ich habe neulich eine Dokumentation über die deutschen Basketballer angeschaut. Man konnte die Gespräche zwischen Trainer und Spielern vor der WM beobachten. Da wurde klar: Jeder Einzelne kannte Monate vor dem Turnier seine Rolle."

Herbert machte NBA-Spieler Dennis Schröder, der als nicht immer leichter Charakter gilt, zu seinem unumstrittenen Anführer und baute um den Guard der Brooklyn Nets sein Team auf. Der Trainer unterscheidet dabei gerne zwischen "Rennpferden" und "Schweinen". Die Rennpferde sind die Stars, während die Schweine die Drecksarbeit machen sollen - wobei, betont Herbert, auch die Rennpferde zur Drecksarbeit bereit sein müssen. Nur dann kann ein Team erfolgreich sein. Ein Schwein darf aber niemals die Aufgaben eines Rennpferds übernehmen.

Gordon Herbert, Herbert Hainer und Marko Pesic (von l. nach r.) picture alliance/dpa

Diese klare Rollenverteilung funktioniert nur, wenn ein Trainer das Vertrauen seiner Spieler hat. Herbert mag in Pressekonferenzen stets etwas dröge wirken, doch intern kann er auch ganz anders. "Meistens ist er sehr ruhig, aber er kann jederzeit aus der Haut fahren", meint Ex-Nationalspieler Danilo Barthel, der unter Herbert in Frankfurt spielte. Der Coach ist in seinen Ansprachen sehr direkt, sehr ehrlich. Viele Spieler schätzen das. "Er hat ein sehr gutes Gespür dafür, wie er mit Spielern mit unterschiedlichen Charakteren umzugehen hat", sagt Barthel über den ausgebildeten Diplom-Psychologen. Als Vereinscoach fordert Herbert seine Mannschaft enorm, auch im Training, geht dabei stets mit gutem Beispiel voran. Nach Olympia genehmigte er sich selbst nur wenige Tage Urlaub. "Commitment" ist einer der wichtigsten Begriffe in seinem Wortschatz. "Hingabe" fordert er von seinen Spielern bedingungslos und sie folgen ihm.

"Er kommuniziert sehr klar, was wichtig ist und was nicht", findet Nationalspieler Oscar da Silva, der im Sommer aus Barcelona zurück nach München wechselte. Herbert sei schonungslos ehrlich, jeder Spieler wisse, wo er stehe. Das Menschliche bleibt dabei nicht auf der Strecke: "Er kümmert sich um seine Spieler, er ist gut darin, sie bei Laune zu halten." So geht er inmitten einer Play-off-Serie mit seinem Team auch mal zum Lasertag, Klettern oder Kajakfahren. Hinzu kommen kleine Spielchen wie interne Wurfwettbewerbe, bei denen die Sieger Rubbellose bekommen. Es sind Gesten, kleine Tricks, um dem Alltag ein wenig aufzulockern.

Gordon Herbert: Ein Sturz veränderte alles

Der Erfolg mit dem DBB gab Herbert recht und schon nach dem WM-Titel 2023 klopften gleich mehrere Teams aus der Euroleague, dem besten internationalen europäischen Wettbewerb, an. Mit dem französischen Team ASVEL Lyon-Villeurbanne war sich der damalige Bundestrainer im vergangenen Herbst sogar einig, doch der Verband stellte sich quer und untersagte eine Doppelfunktion. Es ist einer der Gründe, warum Herbert im Sommer seine Tätigkeit als Nationaltrainer beendete und in München anheuerte.

Die Euroleague ist für Herbert vermutlich seine letzte große Herausforderung. Vor 17 Jahren coachte er zuletzt Pau-Orthez in Europas Beletage, dazwischen ist viel passiert. 2009 war ein Schlüsseljahr. Als Assistenztrainer der Toronto Raptors fiel Herbert vom Stuhl und brach sich die Wirbelsäule. Herbert musste operiert werden, nahm in der Folge jede Menge Tabletten gegen den Schmerz und verfiel dem Alkohol. Die Schmerzen, der Alltagsstress sowie eine laufende Scheidung setzten Herbert zu, während seiner zweiten von drei Amtszeiten in Frankfurt begab sich der Kanadier von der Öffentlichkeit unbemerkt in Behandlung. In seiner Biografie "Die Jungs gaben mir mein Leben zurück" berichtete Herbert von "akuten Depressionen", die er erst Jahre später hinter sich ließ. Herbert erhielt von Frankfurt Rückendeckung, um Therapie und Training miteinander zu vereinen. Später coachte er dort sechs Jahre am Stück, gewann unter anderem den FIBA Europe Cup, der drittwichtigste Wettbewerb in Europa.

Mit den Bayern - seine bisher größte und vermutlich auch letzte Station als Vereinstrainer, bevor er sich dem Eisfischen widmen möchte - spielt Herbert dank des Sprungbretts DBB nun wieder im Konzert der Großen auf Vereinsebene, auch wenn die Münchner trotz der nationalen Erfolge auf der internationalen Bühne ein vergleichsweise kleines Licht sind. In den vergangenen beiden Jahren wurden die Bayern jeweils nur 15. von 18 Mannschaften, für die Play-offs reichte es in acht Anläufen erst zweimal. Die Teams aus Südeuropa sind deutlich finanzstärker, haben teilweise sogar staatliche Unterstützung und auch steuerliche Vorteile im Vergleich zum Standort Deutschland. Dennoch holen die Bayern Stück für Stück auf und setzen auf organisches Wachstum.

Gordon Herbert und der FC Bayern: Hohe Ziele, große Herausforderungen

Ein Meilenstein ist in dieser Hinsicht der SAP Garden. Die neue Multifunktionsarena im Olympiapark wurde von Red Bull für das Eishockey-Team gebaut, die Bayern werden als Untermieter ihre Heimspiele in der Euroleague dort austragen. Es ist ein Quantensprung im Vergleich zum in die Jahre gekommenen BMW Park, der nur rund 6.500 Zuschauer fasst und häufiger in den Schlagzeilen war, weil es mal wieder von der Decke tropfte. In der neuen Arena sollen sich die Münchner langfristig in der europäischen Spitze festsetzen, unter Herbert die nächsten Schritte gehen. Viel Eingewöhnungszeit wird der 65-Jährige dafür nicht brauchen. Mit Andreas Obst, Nick Weiler-Babb, Johannes Voigtmann, Niels Giffey und da Silva stellen die Bayern fünf Olympia-Fahrer, sie kennen die Philosophie des Kanadiers aus dem Effeff.

Dazu sollen sie Identität stiften, wenn schon die großen Stars in Europa nicht finanzierbar sind. Es ist fast wie mit der der Nationalmannschaft: Andere Teams haben mehr Qualität, das weiß Herbert. Einfach nur mitspielen, das wollen die Münchner aber nicht. Da Silva nannte die Play-off-Teilnahme, also ein Platz unter den besten Acht, als Ziel für den europäischen Wettbewerb, Herbert ging mit seiner Vision noch ein Stückchen weiter. "Ich will die deutsche Meisterschaft verteidigen und in den zwei Jahren, in denen ich Vertrag habe, auch das Final Four in der Euroleague erreichen", kündigte er an.