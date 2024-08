Celtics 2017: Das interessanteste Projekt der Liga

Super-GAU im ersten Spiel

Dann kam der Saisonstart, ein Spiel gegen, natürlich, Cleveland. Für Hayward sollte dieses nur fünf Minuten und 15 Sekunden andauern. Beim Versuch, einen Alley-Oop-Pass zu erwischen, kollidierte er in der Luft mit LeBron und landete so schief auf seinem Fuß, dass sowohl Knöchel als auch Schienbein dem Druck nicht standhalten konnten und wegbrachen.

Die Jungen drängen nach oben

Selbst ohne Hayward rechtfertigte Boston diesen Status - was nur wieder unterstrich, wie tief dieses Team besetzt war. 55 Siege gab es in der Regular Season, nur Toronto holte im Osten mehr. In den Playoffs - dann auch ohne Irving, der bereits ab Anfang März ausfiel - schaffte es Boston auf den Schultern von Tatum und Brown in Spiel 7 der Conference Finals.