vor 10 Minuten War der Deal wirklich so geheim? "Glaube das einfach nicht": Davis zweifelt an geheimer Luka-Trade-Verschwörung

Rund einen Monat ist es her, dass die NBA-Welt erschüttert wurde: Luka Doncic wurde überraschend von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers getradet - im Gegenzug landete Anthony Davis in Texas. Während sich die Wogen um diesen Mega-Deal langsam glätten, glaubt Davis nicht so recht an die offizielle Version der Geschichte.