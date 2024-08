"Viele Spieler waren beim Recruitment involviert, aber den meisten Impact hatte vermutlich Kyrie Irving", verriet Mavs-Coach Jason Kidd im Podcast Dub Talk. "Er konnte Klay im Detail schildern, wie seine zwei Jahre in Dallas verlaufen sind und hat ihm aufgezeigt, was passieren kann, wenn Klay zu uns kommt", führte Kidd weiter aus.

Irving kam im Februar 2023 via Trade nach Dallas und betonte in den vergangenen Monaten immer wieder, wie wohl er sich in Texas fühlen würden und wie stabil die Franchise sei. Im Vorjahr hatte Irving großen Anteil daran, dass Dallas erstmals seit 2011 wieder die NBA Finals erreichte.