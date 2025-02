Es ging ein Raunen durch die dünn besiedelten Zuschauerränge im Chase Center in San Francisco. Die Skills-Challenge hatte gerade erst angefangen, da rieben sich alle bereits verwundert die Augen. Das "Team Spurs" um Victor Wembanyama und Chris Paul hatte gedacht, ein Schlupfloch in den Wettbewerbsregeln gefunden zu haben.

Anstatt ernsthafter Versuche warfen Wembanyama und Paul jedoch die Bälle aus der Halterung heraus in Richtung Korbananlage - ohne diese jedoch nur ansatzweise zu treffen. Somit - so dachten sie - könnten sie einfach weitermachen und sich reichlich Zeit sparen. In der Tat beendeten sie den Parkour in beeindruckenden 47,9 Sekunden.