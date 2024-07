Vorbei ist die Offseason noch nicht. Eigentlich wirkt es sogar, als stünde ein wesentlicher Teil davon noch bevor - in Form eines Blockbuster-Trades für Spieler X (Lauri Markkanen?) etwa. In der Zwischenzeit gilt es jedoch, schon mal ein Fazit für die bisherige Offseason zu ziehen - und zu bestimmen, wer die größten Gewinner und Verlierer sind, Stand heute. Gehen wir es an!

Gewinner: Philadelphia 76ers

Die Sixers holten den besten verfügbaren Free Agent, der sportlich praktischerweise auch noch ideal zum bisherigen Star-Duo passt. Philly ist von jetzt an aber nicht nur Joel Embiid, Tyrese Maxey und Paul George - auch die sonstige Offseason, die noch nicht abgeschlossen ist (garantiert sind bisher nur elf Kaderplätze), verlief bisher erfolgreich.

Caleb Martin (4 Jahre, 32 Mio. Dollar) und Kelly Oubre Jr. (2 Jahre, 16 Mio.) unterschrieben für überraschend wenig Geld und verstärkten die Wing-Rotation, mit Andre Drummond kam ein fähiger Embiid-Backup zurück, die Veteranen Eric Gordon und Kyle Lowry können noch immer einige gute Minuten spielen. Eine gewisse Flexibilität ist auch nach wie vor vorhanden.

Wie in jedem Jahr gilt, dass es in den Playoffs nur dann eine Chance gibt, wenn Embiid zum richtigen Zeitpunkt fit ist und bleibt. Der 2023er MVP hatte aber wohl noch nie einen so guten Kader um sich herum, mit zwei legitimen All-NBA-Kalibern an seiner Seite, Shooting, Creation, Defense und Variabilität.

Verlierer: L.A. Clippers

Die Clippers wiederum verloren George (auch) aus finanziellen Gründen - und natürlich sind die 211,5 Mio. Dollar, die der 34-Jährige mit üppiger Verletzungshistorie über die nächsten vier Jahre verdient, sehr viel Geld. L.A. entgeht nach dem Abgang dem Second Apron, immerhin.

Steve Ballmer ist der Besitzer der L.A. Clippers. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

L.A. ist aber auch in jedem Fall schlechter geworden - zu einem Zeitpunkt, an dem das eigentlich unbedingt vermieden werden sollte. Die Clippers ziehen einerseits in ihre eigene, neue Arena, andererseits kontrollieren sie bis 2030 kein einziges Mal (!) ihren eigenen Erstrundenpick. Ihre Situation schreit nicht gerade nach Neuaufbau.

Der Kader schreit allerdings auch sonst nichts. Es gab ein paar solide Neuverpflichtungen in der Offseason, aber nichts, was den George-Verlust hätte aufwiegen können oder was L.A. in die Sphären hätte katapultieren können, in denen es in der vergangenen Saison für knapp zwei Monate residierte, als kein Team besser aussah.

(Mindestens) Zwei künftige Hall-of-Famer sind zwar immer noch da, James Harden allerdings hat seine Prime hinter sich, und Kawhi Leonard hat nun seit 2020 keinen kompletten Playoff-Run mehr bestritten (und musste nun auch Olympia absagen).

Die Clippers haben sich in der Offseason von der Vorstellung verabschiedet, in der Kawhi/PG-Ära einen Titel gewinnen zu können. Wahrscheinlich war das richtig, aber jetzt drohen sie, für eine ganze Weile dorthin zurückzufallen, wo niemand sein möchte: Ins Niemandsland.

Gewinner: Brooklyn Nets

Brooklyn residiert(e) im besagten Niemandsland, hat nun aber wieder einen Ausweg und wird hier deshalb als Gewinner geführt, obwohl das Team im Sommer schlechter geworden ist. Eine Richtung zu haben ist besser als das Gegenteil.

Die Nets mussten einen ordentlichen Preis dafür zahlen, ihre eigenen Picks aus Houston zurückzuholen, die sie einst für Harden (natürlich!) an die Rockets schickten. Die Möglichkeit, auf einen drastischen Fall der Phoenix Suns zu setzen, haben sie nun nicht mehr. Dafür haben sie 2025 und 2026 wieder den eigenen Pick und die Chance, mit aller Macht zu tanken.

Für Mikal Bridges bekamen sie ein imposantes Rebuild-Start-Paket und profitierten davon, dass die Knicks aufgrund ihrer Situation für einen Spieler, der noch nie All-Star wurde, so drastisch überbezahlen konnten. Bis zu sechs Erstrundenpicks erhielten die Nets für Bridges und wurden dafür belohnt, dass sie vergangene Saison noch alle Offerten für ihn abgelehnt hatten.

Nun ist ihr Team schwächer besetzt als vielleicht jedes andere Team und Trades einiger weiterer Veteranen könnten noch folgen, aber das ist in Ordnung: Über die kommenden beiden Drafts sollen etliche Star-Talente in die NBA kommen, es ist ein sinnvoller Zeitpunkt, um einzureißen.

Verlierer: Chicago Bulls

Dass es auch anders geht, zeigten die Bulls, die im Sommer auch schlechter geworden sind, dabei aber ein mieses Timing bewiesen und nichts für ihre eigene Asset-Schatulle getan haben. Für Alex Caruso lagen angeblich mal mehrere Erstrundenpicks auf dem Tisch; Chicago holte sich für einen der begehrtesten Rollenspieler stattdessen Josh Giddey zurück, dessen Trade-Wert noch nie geringer war.

Giddey könnte in einem anderen Umfeld theoretisch aufblühen - für DeRozan wiederum bekam Chicago fast gar nichts, nachdem über die vergangenen Jahre sämtliche Angebote abgelehnt wurden; der einzige Erstrundenpick, der im zugehörigen Drei-Team-Trade bewegt wurde, ging interessanterweise an San Antonio.

Josh Giddey zieht nun bei den Chicago Bulls die Fäden. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Der Grund dafür war, wie so oft bei den Bulls, das Geld: Weil Chicago nicht gewillt war, den Vertrag von Harrison Barnes aufzunehmen, brauchte es ein drittes Team für diesen Trade. Die Spurs haben nun dank der zwei DeRozan-Trades noch sowohl den 2025er Erstrundenpick der Bulls sowie den 2031er Erstrundenpick der Sacramento Kings übrig.

Die Bulls wiederum haben … nicht viel. Ansätze eines Rebuilds. Wobei Zach LaVine und Nikola Vucevic jeweils noch für mindestens zwei Jahre unter Vertrag stehen und die Abnehmer nicht gerade Schlange stehen. Patrick Williams bekam einen neuen Fünfjahresvertrag (90 Mio.), den er bisher nicht rechtfertigen konnte. Vielleicht kann dieser wenigstens solide altern.

So oder so: Es waren keine guten Jahre für die Bulls. Die Offseason repräsentierte den nötigen Abschied von dieser "Ära", aber wirklich sauber ist dieser Abschied nicht gelaufen.

Gewinner: OKC Thunder

Auf der anderen Seite der Caruso-Transaktion steht das nun tiefste Team im Westen. OKC holte sich schon 23/24 den First Seed, nun wurden zu dem ohnehin bärenstarken Kern noch die beiden exzellent passenden Rollenspieler Caruso und Isaiah Hartenstein addiert, ohne einen wichtigen Teil der Rotation zu verlieren. Oder auch nur einen der zahllosen Picks, die Sam Presti über die kommenden Jahre noch zur Verfügung hat.

Mehrere Teams der Westspitze haben stagniert oder wichtige Spieler verloren - die Thunder sind das eine Team, das zweifellos besser geworden ist. Momentan sehen sie aus wie der Conference-Favorit in der kommenden Spielzeit.

Verlierer: Denver Nuggets

Zum zweiten Mal in Folge haben die Nuggets aus finanziellen Gründen einen Spieler ihrer Kernrotation ziehen lassen. Während das bei Edelreservist Bruce Brown noch erklärbar war, ist der anschließende Verlust von Kentavious Caldwell-Pope schwerer nachzuvollziehen, zumal die Starting Five der Nuggets auch vergangene Saison zu den besten Lineups der Liga gehörte.

Nun müssen die jungen Spieler diese Lücke auf dem Flügel füllen, was schon in der vergangenen Saison nur bedingt funktionierte. Die Nuggets sind mehr oder weniger darauf angewiesen, dass mehr als ein Spieler aus der jungen Gruppe (Christian Braun, Peyton Watson, Julian Strawther, Hunter Tyson, Jalen Pickett) sich drastisch verbessert.

Möglich ist das natürlich, erst recht in einem Team mit Nikola Jokic. Nur: Die Anwesenheit des Serben sollte eigentlich rechtfertigen, in jedem Jahr das Maximale zu versuchen, um weitere Titel zu holen - das tun die Nuggets nicht (dass sich Rookie DaRon Holmes in der Summer League direkt die Achillessehne riss, hilft der Tiefe natürlich auch nicht).

Gewinner: San Antonio Spurs

Zum einen wurden in der Offseason weiter Picks und Pick-Swaps für die Jahre gesammelt, in denen Victor Wembanyama seine Prime erreicht haben wird, mittlerweile nimmt die Sammlung schon fast Thunder-Ausmaße an. Zum anderen wurde das Team in der Gegenwart verstärkt, ohne sich finanzielle Flexibilität für die nächsten Jahre zu nehmen.

Chris Paul wird Wemby ein Jahr lang mit Pässen füttern, dann können beide Seiten entscheiden, ob weitergemacht wird. Barnes‘ Vertrag geht ein Jahr länger, wird bei Bedarf aber tradebar sein, sollte die Offseason nächstes Jahr etwas aggressiver angegangen werden.

Den Spurs stehen alle Türen offen, um die Wembanyama-Ära auf die nächste(n) Stufe(n) zu heben.

Verlierer: Miami Heat

Auch die Heat haben seit ihrer Finals-Teilnahme 2023 einige Spieler verloren: 2023 gingen Max Strus und Gabe Vincent, in dieser Offseason folgte Caleb Martin. Das sind immerhin drei der fünf Spieler mit den meisten Playoff-Minuten 2023, also ein ziemlicher Aderlass, auch wenn keiner von ihnen ein Star ist (Nummer 6, Kyle Lowry, ist auch weg).

Die Zukunft von Jimmy Butler ist weiterhin ungewiss. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Die beiden Stars sind immerhin noch da. Wobei: Bam Adebayo hat sich mit einem neuen Vertrag zu den Heat bekannt, zwischen Miami und Jimmy Butler wiederum ist die Situation angespannt, nachdem Team-Pate Pat Riley sich offen über Butlers Gebaren in den Playoffs (und seine Fehlzeiten) beschwerte. Es gab keine Verlängerung des Vertrags, aus dem Butler kommenden Sommer aussteigen kann. Es wird wohl auch keine geben.

Es ist unklar, in welche Richtung es für die Heat gehen wird. Die vergangene Saison war unterm Strich zutiefst mittelmäßig - auf dem Papier ist Miami in der Offseason nicht besser geworden.

Gewinner: Orlando Magic

Beim Staatsrivalen sieht das anders aus. Dem guten, jungen Kern wurde mit KCP ein Two-Way-Veteran hinzugefügt, der mit seinem Shooting ideal ins Team passen sollte, sowie der ziemlich "fertige" Rookie Tristan "nennt mich nicht Baby-Franz!" Da Silva, der aufgrund seiner effizienten Spielanlage schnell die Rotation knacken könnte.

Ansonsten nahmen die Magic Geld in die Hand, um ihre eigenen Free Agents zu halten beziehungsweise mit anderen (Jonathan Isaac, Franz Wagner) vorzeitig zu verlängern. Ein weiterer Playmaker würde immer noch helfen, aber selbst mit der jetzigen Rotation kann Orlando kommendes Jahr gut und gerne um den Heimvorteil im Osten mitspielen.

Verlierer: Los Angeles Lakers

Wie üblich wurde über die Lakers im Vorfeld der Offseason mehr spekuliert als über jedes andere Team. Passiert ist am Ende kaum etwas: Die einzigen Neuzugänge im Vergleich zur Vorsaison sind Dalton Knecht und Bronny James, zwei Rookies. LeBron James unterschrieb einen neuen Vertrag, was natürlich gut ist. Ansonsten kam J.J. Redick als neuer Coach.

Mit viel Wohlwollen ließe sich dafür argumentieren, dass die Suche nach Kontinuität sinnvoll ist; aber das passt nicht wirklich zu den Lakers, wo mit Ausnahme zweier Spieler jeder immer in Trade-Gerüchten aufkommt, wo ständig nach Homeruns gefahndet wird, die dieses Team auf den letzten Metern von James‘ Karriere irgendwie nochmal zum Contender machen können. Diesem Status sind die Lakers in der Offseason nicht näher gekommen.

Gewinner: New York Knicks

Nüchtern betrachtet haben die Knicks sowohl für Bridges (in Form von Picks) als auch für O.G. Anunoby (in Form von Dollars) überbezahlt. Das ist jedoch zu verschmerzen, denn: Ihr Superstar Jalen Brunson gewährte ihnen bei seiner Vertragsverlängerung einen Discount, Bridges wird es ihm wohl gleichtun. Und es gibt keinen Zweifel, dass der Neuzugang gut ins Team passts.

Bridges ist schließlich bereits der vierte Teil des alten Villanova-Teams, zu dem auch Brunson, Donte DiVincenzo und Josh Hart gehörten - die Vibes bei den Knicks waren auch deshalb vergangene Saison schon unschlagbar, und dabei sollte es bleiben. Die Rotation ist nun unheimlich tief, gerade auf dem Flügel ist kaum ein Team so gut besetzt.