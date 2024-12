"Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es keine Gespräche innerhalb der Liga darüber geben würde, ob LeBron seine Einstellung dazu in diesem Jahr ändert", sagte Windhorst bei ESPN. "Erinnert euch nur daran, dass letztes Jahr zur Trade Deadline die Warriors angefragt haben", ergänzte er.

Für den Fall, dass GSW in diesem Jahr nochmals bei den Lakers bezüglich LeBron anfragen sollte, wird es laut Windhorst mit einem möglichen Trade "sehr schwierig" werden. Grund dafür ist, dass die Lakers im First Apron sind und nicht mehr Geld aufnehmen dürfen, als sie abgeben. Gleichzeitig dürfen die Warriors nur noch 500.000 Dollar zusätzlich in dieser Saison ausgeben.