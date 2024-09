Shabazz Napier läuft ab sofort für den FC Bayern München auf. Der Point Guard spielte nach einer starken College-Laufbahn einige Jahre in der NBA, konnte sich aber nie wirklich durchsetzen. LeBron James outete sich vor zehn Jahren als Fan und das hatte Folgen.

"Es ist völlig unmöglich, dass in der Lottery ein Point Guard vor Napier gezogen wird". So las sich im April 2014 ein Tweet von LeBron James, nachdem Shabazz Napier gerade die UConn Huskies zur College-Meisterschaft geführt hatte. Auch Niels Giffey, nun wieder Mitspieler bei den Bayern, war damals ein wichtiger Bestandteil des Teams.

Der Star der Mannschaft war aber Napier. 18 Punkte, 6 Rebounds und 5 Assists legte der Guard auf, Scouts sahen im kleinen, aber nicht sonderlich athletischen Napier eher einen Zweitrundenpick. "LeGM" hatte jedoch eine andere Meinung und keine drei Monate später tradeten die Miami Heat im Draft nach oben, um Napier an Position 26 zu ziehen.

"Das war mein Lieblingsspieler im Draft", gratulierte LeBron via Twitter (nun X), der bereits seit vier Jahren in Miami spielte, viermal die Finals erreichte und zusammen mit Dwyane Wade und Chris Bosh zwei Championships abstaubte. Aber: James‘ Vertrag lief aus. Was würde der beste Spieler der Welt nun tun?

Napier: "Miami hat mich nur wegen LeBron gedraftet"

Die Heat waren sich jedenfalls nicht sicher, ob James am South Beach bleiben würde. Wohl auch deshalb kam der Napier-Pick zustande. Warum auch nicht seinem Superstar einen Grund mehr geben zu bleiben? "Mir wurde es mal bestätigt, dass Miami mich nur wegen LeBron gedraftet hat", verriet Napier Jahre später, ohne aber zu erwähnen, woher er diese Information habe.

"Für mich war das verständlich. Ich würde auch den besten Spieler behalten wollen." Das Problem dabei: LeBron verließ die Heat zwei Wochen später und kehrte stattdessen nach Cleveland zurück. Die "Heatles" waren Geschichte.

Shabazz Napier absolvierte nur 51 Partien für die Miami Heat. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Auch Miamis Präsident deutete eine Beeinflussung von James ein Jahr später an, als er wieder über den anstehenden Draft sprach. "Wir haben nun keine versteckten Agenden mit fröhlichen Gesichtern mehr", stichelte der legendäre Pat Riley, der dennoch stets den Einfluss von James herunterspielte.

Shabazz Napier: Kein Glück in der NBA

Seine Taten sprachen eine andere Sprache. Napier machte für Miami nur 51 Spiele, stand knapp 20 Minuten pro Spiel auf dem Court und legte nur 5,1 Punkte sowie 2,5 Assists bei einer Quote von 38 Prozent aus dem Feld auf. Im Juli 2015 war das Kapitel Miami für Napier schon wieder vorbei, die Heat gaben Orlando Cash und einen Zweitrundenpick, um den Spieler einfach nur loszuwerden.

Doch auch in Orlando lief es nicht, über seine sechs Jahre in der NBA (345 Spiele) war der Guard zumeist ein Reservist, der nach einem letzten Intermezzo bei den Washington Wizards in der Bubble keinen neuen Vertrag bekam.