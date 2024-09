Nach dem Ende seiner Zeit in Los Angeles unterschrieb Paul George in diesem Sommer einen Vierjahresvertrag bei den Philadelphia 76ers, der ihm in den kommenden Jahren 211 Millionen US-Dollar einbringen wird. Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen die Clippers George in der Offseason einen Vertrag über drei Jahre und 150 Millionen US-Dollar angeboten haben, für dieselbe Summe hatte auch sein Teamkollege Kawhi Leonard im Vorjahr bei den Clips verlängert.

Mit einem entscheidenden Detail: Einer No-Trade-Klausel. Diese bot die Franchise aus Kalifornien George aber offenbar nicht an. Laut dem 34-Jährigen sei ihm zunächst gar nur ein Zweijahresvertrag über 60 Millionen US-Dollar angeboten worden, was "respektlos" gewesen sei. Sein Vater äußerte sich nun ebenfalls in Georges Podcast namens "Podcast P with Paul George" - und rechnete mit den Clippers ab: "Sie haben uns in den Rücken gestochen, so fühlte es sich an. Weil ich denke, dass Paul so viel für die Mannschaft und die Fans getan hat. Er war immer da. Ich glaube er hat 110 Prozent gegeben und hat nicht sehr viel gefordert. Doch das sahen sie wohl anders", machte Paul George Sr klar .