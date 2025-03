Noa Essengue wird aller Voraussicht nach in diesem Sommer in die NBA gehen. Der französische Teenager ist schon jetzt ein Schlüsselspieler für ratiopharm Ulm. Der 18-Jährige hat riesiges Potenzial und könnte sogar noch weiter wachsen.

Als es am vergangenen zum Duell zwischen den zweitplatzierten Ulmern und den viertplatzierten Vechtern kam, war das BBL-Spitzenspiel für sieben Zuschauer nur eine Begleiterscheinung, denn sie kamen als NBA-Scouts für das Gipfeltreffen der BBL-Toptalente im kommenden NBA-Draft.

Die prominenteste Rolle des Abends spielte Noa Essengue, der in 28 Minuten neun Punkte, vier Rebounds und eine starke Defensivleistung zum 73:84-Sieg seiner Ulmer beisteuerte. Doch wer ist der 18-jährige Franzose, den der US-Nachrichtendienst ESPN im aktuellen Draft-Big-Board an Position 16 und damit noch vor Mitspieler Ben Saraf (an 21. Stelle) und Vechtas Johann Grünloh (an 53) einstuft?

Essengue über den NBA-Draft: "Ich erhoffe mir viel"

Noa Essengue wechselte im Sommer 2023 im Alter von 16 Jahren nach Ulm. Zuvor spielte er als Teil des renommierten französischen Nachwuchsprogramms INSEP bereits in der dritten französischen Liga. International machte er auf größerer Bühne erstmals im Frühjahr 2023 auf sich aufmerksam, als er als 16-Jähriger beim ANGT, einem von der EuroLeague ausgerichteten U18-Turnier, groß aufspielte.

Seinen Wechsel nach Ulm begründete Essengue im Juni 2024 gegenüber dem monegassischen Streamingdienst Skweek folgendermaßen: "Ich hatte das Gefühl, bereit zu sein, Profi zu werden, jeden Tag von Profis umgeben zu sein, professionell und im EuroCup zu spielen." Dabei nahm er auch Bezug auf die "Trainingsbedingungen, die Organisation, die Gemeinschaft und den individuellen Staff" als Faktoren, mit denen sich Ulm von den zahlreichen weiteren Interessenten an ihn letztlich abhob.

Ulm gehört inzwischen seit einigen Jahren zu den Standorten, die Toptalenten aus aller Welt die Möglichkeit geben, früh auf Erstliganiveau Fuß zu fassen und sich im OrangeCampus, einem der größten Trainingszentren im europäischen Basketball, weiterzuentwickeln. Schon in der Saison 2019/20 erhielt in Ulm mit Killian Hayes ein Franzose mit 18 Jahren eine große Rolle, die dem Point Guard 2020 zum siebten Pick im NBA-Draft verhalf.

Hayes hat den gleichen Berater wie Essengue, entsprechend hatte Ulm hier einen Vorteil. "Der Berater war damals sehr glücklich mit uns. So hat er ihn uns praktisch ein Jahr früher hergeschickt, dass er noch ein Jahr quasi auf Probe bei uns spielen kann", sagt Geschäftsführer Dr. Thomas Stoll und Essengue hofft auf ein ähnliches Ergebnis, wie er Skweek erzählte: "Am wichtigsten ist für mich, dass ich gedraftet werde. Dann wäre es für mich ein Erfolg, ein Lottery-Pick zu sein. Ich erhoffe mir viel - Top 5 oder Top 10."

Essengue: Beim Erstligadebüt gleich effektivster Ulmer im EuroCup

In seinen bisherigen zwei Jahre in Ulm spielte sich der athletische Flügel- und Brettspieler kontinuierlich nach vorne. In seinem ersten Jahr dominierte er mit rund 19 Punkten, neun Rebounds und zwei Blocks pro Spiel im Ulmer Drittligateam, und auch bei seinen ersten neun Kurzeinsätzen in der ersten Liga konnte er gleich Akzente setzen mit summierten 27 Punkten in rund 40 Minuten. Im Frühjahr 2024 toppte er obendrein seine Vorjahres-Leistungen beim ANGT. Im Finale der ersten Gruppenphase kam er gegen Kaunas in 40 Minuten auf astronomische 33 Punkte, 18 Rebounds und vier Blocks.

Auch in dieser Saison, seiner ersten als vollwertiger Erstligaprofi, braucht der flinke Essengue buchstäblich kaum Anlaufzeit. Im EuroCup, dem etwa zweithöchsten internationalen Wettbewerb, avancierte Essengue gleich zum effektivsten Ulmer. In 18 Spielen, nach denen Ulm das Achtelfinale knapp verpasste, kam er auf zwölf Punkte und fünf Rebounds im Schnitt. Vor dem heutigen BBL-Spitzenspiel gegen Bayern (ab 20 Uhr live bei Dyn), in das Ulm als Tabellenführer geht, punktete Essengue gar in acht der letzten zehn BBL-Partien zweistellig. Beim Overtime-Sieg gegen Berlin avancierte er mit 20 Zählern zum Topscorer.

Trotz der beeindruckenden Punkteausbeute für einen 18-jährigen Erstligadebütanten zentriert sich der Hype um den zweimaligen französischen A-Nationalspieler bislang primär um seine Qualitäten und Anlagen in der Defensive. "Noa ist ein besonderer Spieler. Wir nutzen ihn normalerweise auf drei Positionen - auf der Vier, Fünf und manchmal auf der Drei", lobt ihn Ulms Headcoach Ty Harrelson. "Er hat einen sehr hohen IQ für sein Alter und ist ein fähiger Verteidiger auf mehreren Positionen."

Noa Essengue misst derzeit 2,08 Meter. IMAGO/DeFodi Images

Essengue: Hohe Schnelligkeit mit 2,08 Meter - oder noch mehr?

Beim NBA-Camp Basketball Without Borders im Februar 2024 ergaben laut ESPN-Analyst Jonathan Givony Messungen, dass Essengue eine stattliche Länge von 2,08 m in Schuhen auf schmale 90 Kilogramm sowie eine leicht positive Armspannweite von 2,11 m mitbringt. Nicht nur aufgrund seines Alters erscheint zudem ein weiterer kleiner Wachstumsschub nicht als ausgeschlossen. Als Jugendlicher soll ein Wachstumstest in Frankreich ergeben haben, dass er 2,13 Meter groß werden könnte.

Hinzu kommen eine hohe Aktivität und eine Schnelligkeit, mit der er schnell das Spielfeld überbrücken, in der BBL häufig sogar Point Guards vor sich halten sowie in Blocksituationen gelegentlich dank seiner Länge auch auf Center switchen kann. Selbst wenn er 2,13 m Körpermaß nicht ganz erreicht, würde er auch als mobiler 2,10-Meter-Mann in der heutigen NBA, in der schon lange defensive Vielseitigkeit gefragt ist, bereits ein vielversprechendes Paket am defensiven Ende auf das Parkett bringen.

Essengue: Stammgast an der Freiwurflinie

In der Defense abseits des Balles könnte der französische Nationalspieler gelegentlich noch aufmerksamer agieren. Das größte Fragezeichen in Bezug auf seine Entwicklung ist aber, welche offensive Rolle er auf NBA-Parkett spielen kann, denn seine eindrucksvolle Punkteausbeute erreicht er weniger mit Finesse oder Präzision im Wurf. "Wir laufen nicht viele Spielzüge für ihn", sagt Coach Ty Harrelson. "Aber er findet trotzdem einen Weg, Punkte auf die Anzeigetafel zu bringen und Statistiken aufzulegen."

Auf 100 Ballbesitze hochgerechnet ziehen laut Datendienst 3StepsBasket in der BBL nur acht Spieler mehr Freiwürfe als Essengue (10,1). Die Spieler, die noch mehr Freiwürfe ziehen, sind entweder Guards, die regelmäßig mit dem Ball in ihren Händen kreieren, oder Brettcenter. Der Ulmer lässt sich in beide Kategorien nicht verorten und zieht dennoch bei seinem Erstligadebüt gleich enorm viele Fouls.

Überwiegend überzeugt Essengue offensiv in Situationen, in denen er mit seiner Athletik im Schnellangriff abschließt, mit punktgenauem Timing zum Korb schneidet oder mit einem Dribbling kompromisslos Lücken attackiert. Der Youngster scheut nicht vor Kontakt, bringt mit seinen 2,08 m im Fastbreak ab und an sogar den Ball nach vorne und lässt sich bei seinen etwas hölzernen, aber explosiven Zügen zum Korb oft nur per Foul stoppen - sei es mit Verteidiger- oder gelegentlich auch eigenen Offensivfouls.

Noa Essengue: Seine Stats 24/25 Spiele MIN PTS FG% 3P% REB BBL 20 23,8 9,0 45,6 14,0 4,4 EuroCup 18 23,7 12,4 56,0 29,4 5,3

Essengue: Welche offensive Rolle kann er spielen?

"Wenn der Dreier zu fallen beginnt, ist er wirklich schwer zu verteidigen", prognostiziert Harrelson. "Hoffentlich können wir weiterhin den Wurf ausbauen. Er arbeitet daran und ist die ganze Zeit in der Halle - einer der ersten, der sie betritt." Im Gespräch mit Skweek im Sommer 2024 zeigte Essengue seine Wohnung in Ulm, in der an einer Wand neben seinem eigenen ein Trikot von Paul George, seinem Lieblingsspieler, hängt. Von dessen Wurfqualitäten ist der Ulmer bisher noch ein ganzes Stück entfernt.

In bisher drei vom Datendienst RealGM vollständig aufgezeichneten Saisons traf er 17, 25 und in der laufenden Saison 22 Prozent seiner Dreier. Seine Freiwurfquote konnte er immerhin zuletzt stetig steigern - von 50 auf 59 und nun 71 Prozent. Laut Draft-Analyst Dennis Janßen entwickeln sich Spieler, die über eine vergleichbar hohe Stichprobe den Dreier nur in 20-Prozent-Sphären treffen, eher selten noch zu verlässlichen Werfern. Sollte es dabei bleiben, müsste er wahrscheinlich als Big-Man agieren, wofür es ihm mit seiner aktuell schmächtigen und dafür kleinen Statur bisher vielleicht etwas an Länge fehlt. Ein kursierender Big-Man-Vergleich ist jener mit Indianas Obi Toppin (2,06 m), der aber stämmiger ist.