"Respekt an meine Spieler, wie sie in dieser schwierigen Situation einen Sieg erkämpft haben", freute sich Coach Israel Gonzalez und auch Kapitän Martin Hermannsson (20 Punkte, 11 Assists) pflichtete bei. "Das war genau die Reaktion, die wir auf die Partie in Hamburg zeigen wollten." Der Spielmacher ging dabei mit gutem Beispiel voran und erzielte die ersten neun Zähler der Partie. Mit einem 17:0-Lauf machten die Gastgeber schnell Nägel mit Köpfen, ließen die Tür aber zeitweise offen.

Oldenburg verliert Star-Guards im dritten Viertel

Oldenburg kämpfte sich noch einmal zurück, reduzierten ihre Turnover, arbeiteten gut am Brett, schadeten sich am Ende jedoch selbst. Sowohl Geno Crandall als auch Justin Jaworski foulten bereits im dritten Viertel aus, teilweise aufgrund äußerst harter Pfiffe, gleichzeitig übten aber auch Jonas Mattisseck sowie Louis Olinde (12) massiven Druck auf die beiden Star-Guards der Gäste auf.

Danach war es nur noch ein Schaulaufen gegen ein ebenfalls dezimiertes Oldenburg, welches nach den Disqualifikationen der beiden Guards kaum noch BBL-Niveau anbieten konnte. Entsprechend schwer zu beurteilen ist der Sieg der Albatrosse, die nun am Donnerstag auch in die EuroLeague gegen den amtierenden Champion Panathinaikos starten werden.

Die Rotation bleibt aufgrund der Verletzten weiter dünn, mit Will McDowell-White verletzte sich ein weiterer Spieler am Knöchel, auch wenn der Australier vermutlich gegen Panathinaikos wieder spielen kann. Vielmehr war es ein Sieg für das angekratzte Selbstvertrauen. "Wir haben von der ersten Sekunde an den Ton angegeben, das war uns gegen die Towers noch nicht gelungen. Das harte Training in den letzten Tagen hat sich ausgezahlt", bilanzierte Matchwinner Hermannsson.