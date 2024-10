Dallas Mavericks: Was wurde in der Offseason gemacht?

Es wären nicht die Dallas Mavericks, wenn diese nicht nach einer erfolgreichen Saison ihren kompletten Kader zusammenhalten können. Nach dem etwas überraschenden ersten Einzug in die NBA Finals seit 2011 verlor Dallas trotz Optimismus in Derrick Jones Jr. einen wichtigen Spieler, der mit seiner Defense und Athletik eine wichtige Rolle spielte. Allerdings war sein Einfluss in den Finals eher gering.

Jones Jr. unterschrieb als Free Agent bei den L.A. Clippers, die Mavs reagierten und holten mit Naji Marshall einen etwas anderen Spielertypen, der aber auch seine Vorzüge in der Verteidigung hat. Die großen Schlagzeilen produzierte Dallas aber für die Verpflichtung von Klay Thompson, der in einem komplizierten Sign-and-Trade-Deal mit insgesamt sechs Teams nach 13 Jahren und vier Meisterschaften aus der Bay Area nach Dallas kam.

Dallas Mavericks: Die Zu- und Abgänge

Dallas Mavericks: Was ist die Ausrichtung der Franchise?

Es hat sich wenig verändert, die Mavs wollen wieder um einen Titel mitspielen. Luka Doncic nähert sich mit 25 Jahren der Blüte seines Schaffens und ist einer der fünf besten Spieler, die es in der Liga gibt. Entsprechend taten die Texaner alles, um den Slowenen ein Team an die Seite zu stellen, mit dem das möglich ist. Es ist ein Mix aus Erfahrung, aber auch Jugend, vor allem die jungen Bigs P.J. Washington, Dereck Lively II sowie Daniel Gafford haben womöglich noch Luft nach oben.

Auf der anderen Seite stehen Veteranen wie Kyrie Irving (32), der seine beste Saison seit Ewigkeiten spielte, jedoch auch nicht jünger wird und in der Vergangenheit immer mal wieder kleinere Verletzungen hatte. Dafür wurde im Sommer die Mannschaft noch einmal breiter aufgestellt, Coach Jason Kidd hat für jede Position mehrere Alternativen zur Verfügung. So dürfte es ein Jaden Hardy, der seine Qualitäten bereits unter Beweis stellte, erneut schwer haben, konstant Minuten zu bekommen.

Dallas Mavericks: Wo liegen die Schwachstellen?

Dabei hilft auch nicht, dass sich Dante Exum in der Vorbereitung am Handgelenk verletzte und mehrere Monate fehlen wird. Der Australier ist Dallas‘ bester Verteidiger am Perimeter und gerade in der Regular Season hätte der Guard helfen können.