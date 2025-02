Geiselsöder wurde bereits 2020 an 21. Stelle von den Wings gedraftet, doch die Covid-Pandemie und eine Verletzung verhinderten ihren Wechsel in die WNBA. Stattdessen spielte sie in Frankreich und entwickelte sich dort zur Leistungsträgerin. In der vergangenen Saison kam sie auf durchschnittlich elf Punkte und acht Rebounds pro Spiel für Basket Landes. Ihr vielseitiges Spiel - stark am Korb, aber auch mit Wurfgefühl von außen - hat ihr nun eine zweite Chance in der WNBA eröffnet.