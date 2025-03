Shaquille O’Neal brachte zuletzt Stephen Curry in die ewige GOAT-Debatte ein - nun springen Draymond Green und Steve Kerr ihm zur Seite. Der Warriors-Star habe das Spiel revolutioniert und verdiene seinen Platz in dieser Diskussion, betonen seine engsten Wegbegleiter.

Stephen Curry hat mit seinem Spielstil die NBA nachhaltig verändert, doch gehört er auch in die Debatte um den "Greatest of All Time"? Shaquille O’Neal bejahte diese Frage kürzlich, und nun erhält der Warriors-Star Rückendeckung von Draymond Green und Steve Kerr.

Green erklärte in seinem Podcast, dass es niemanden gebe, der defensiv so stark im Fokus stehe wie Curry: "Mit allem Respekt für LeBron, Jordan und Shaq, aber niemand wurde in der Geschichte der NBA so verteidigt und geschemt wie Steph. Er gehört zu 100 Prozent in den Diskussionen."

Steve Kerr über Steph Curry: "Aus Skills-Perspektive, der Beste aller Zeiten"

Auch Kerr äußerte sich auf 95.7 The Game und sieht Curry als den besten Spieler, wenn es um pure Skills geht: "Viele denken bei der GOAT-Diskussion an genetische Phänomene wie LeBron, Jordan oder Wilt. Aber Steph passt nicht in dieses Schema. Aus reiner Skills-Perspektive ist er der Beste aller Zeiten - und das ist nicht mal knapp."

In der laufenden NBA-Saison legt Curry im Schnitt 24,4 Punkte und 6,2 Assists pro Spiel auf. In seiner 16-jährigen NBA-Karriere macht der ehemalige Davidson Wildcat 24,7 Punkte, 4,7 Rebounds und 6,4 Assists, bei einer Dreierquote von 42,4 Prozent.