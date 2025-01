Von den letzten 16 Spielen konnte das Team nur acht gewinnen. Während die Cleveland Cavaliers inzwischen uneinholbar scheinen, klopfen die New York Knicks langsam von hinten an und könnten dem Meister den dritten Platz in der Eastern Conference noch streitig machen.

Und doch dürften auch ihm einige Statistiken Kopfzerbrechen bereiten. Ein wesentlicher Grund für die negative Bilanz der letzten zwei Wochen (4-5) war natürlich die unterdurchschnittliche Wurfquote seines Teams. Gerade einmal 30,9% der Dreierwürfe gingen in diesem Zeitraum durch die Reuse - dabei schossen die Celtics immer noch die meisten Distanzwürfe aller Teams in der Liga (43 pro Spiel).

Boston Celtics: Die Dreier fallen nicht

Aber auch über die letzten zwei Wochen hinaus stimmt bei den Celtics etwas nicht. Noch in der Meistersaison war die Starting Five das Herzstück von Boston. Pro 100 Ballbesitze übertrafen sie ihre Gegner im Schnitt um elf Punkte. Und in dieser Saison? Genau umgekehrt! White, Holiday, Brown, Tatum und Porzingis sind aktuell satte 11,8 Punkte schlechter als ihre Gegenspieler. Dabei muss man natürlich berücksichtigen, dass Porzingis in dieser Saison erst 18 Spiele absolviert hat. Alle fünf zusammen gerade einmal elf.