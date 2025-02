Wenn die deutschen Basketballer in den Spielen gegen Montenegro und Bulgarien am kommenden Donnerstag und Sonntag um die EM-Qualifikation kämpfen, kann Bundestrainer Alex Mumbru auf einen Weltmeister zählen, der gerade für eines der heißesten Teams Europas eine wichtige Rolle spielt. Isaac Bonga gewann mit Partizan Belgrad nach einem Fehlstart zwölf der letzten 16 EuroLeague-Spiele.

Dass er inzwischen bei einem der traditionsreichsten Klubs Europas spielt, kam für viele eher unerwartet. Die vergangene Saison verlief für Bonga, der zwei Jahre für Bayern spielte, zwar eher schwierig. In den letzten 15 Partien in der EuroLeague-Spielzeit 2023/24, die die Münchener nur auf Platz 15 abschlossen, kam der Nationalspieler nur noch auf 3,2 Punkte pro Partie und eine Dreierquote von 19 Prozent. Gen Saisonende fand der 148-fache ehemalige NBA-Spieler aber wieder zu seinem Rhythmus.

In den BBL-Playoffs steuerte er äußerst vielseitige sieben Punkte, sechs Rebounds, zwei Assists, 47 Prozent Dreierquote sowie rund einen Ballgewinn und Block pro Partie zur Meisterschaft der Bayern bei. Die Vorzeichen für eine noch stärkere Spielzeit 2024/25 standen durchaus gut. Mit Gordon Herbert wechselte der Trainer, den Bonga vor Beginn der laufenden Saison bei MagentaSport als "vielleicht den wichtigsten Coach, den ich in meiner Vergangenheit hatte", bezeichnete, zum FC Bayern München.

Unter Herbert stand Bonga in Frankfurt von 2016 bis 2018 schon als 17-Jähriger in der BBL-Rotation. Auch beim Gewinn des Weltmeistertitels 2023 und beim vierten Platz bei den Olympischen Spielen 2024 spielte Bonga unter Herbert eine gewichtige Rolle. Der serbische Nachrichtendienst Meridian Sport berichtete allerdings bereits rund einen Monat, bevor Ende Juli Gordon Herberts Wechsel nach München offiziell wurde, von einer bevorstehenden Einigung von Bonga mit Partizan. Insofern könnte es sein, dass Herberts Wechsel nach München nicht mehr in Bongas Entscheidung einfließen konnte.

Wurden 2023 gemeinsam Weltmeister: Isaac Bonga und Gordon Herbert. picture alliance/dpa

Nächster Schritt bei Traditionsklub und Trainerlegende

Dass Bonga zu Partizan Belgrad, dem Elften der EuroLeague-Saison 2023/24 wechselte, kam für viele womöglich auch überraschend, weil der Klub vermeintlich wie Bayern nicht zu den Etatkrösussen der europäischen Königsklasse gehört und obendrein anders als die Münchener nicht über eine die dauerhafte Teilnahme garantierende EuroLeague-Lizenz verfügt. Jedoch bringt der serbische Traditionsklubs zwei Alleinstellungsmerkmale mit: das basketballverrückte Publikum und Coach Zeljko Obradovic.

In der Spielzeit 2023/24 besuchten trotz einer eher durchwachsenen Saison rund 19.900 Fans im Schnitt Partizans EuroLeague-Heimspiele. Auch zu Auswärtsspielen reist der Anhang regelmäßig in Scharen. Dass auf Platz zwei trotz ebenfalls schwächerer Saison Stadtrivale Roter Stern mit 17.800 Fans pro Heimspiel rangierte, verdeutlicht den Basketballkult in Serbien. Zum Vergleich: Laut dem Portal Transfermarkt kommt in Serbiens höchster Fußballliga kein Klub auf über 9.700 Fans im Schnitt.

Vor dem Saisonstart verwies auch Bonga bei MagentaSport auf "die Energie, die Atmosphäre, die Fans, die Leidenschaft" als "Aspekte, die diesen Klub schon sehr legendär machen". Legendär ist auch Headcoach Zeljko Obradovic. Der 64-Jährige gewann schon neunmal die EuroLeague - fünfmal mit Panathinaikos Athen und bereits 1992 mit Partizan. Kein anderer Trainer gewann die europäische Königsklasse öfter als viermal. EuroLeague-TV-Experte Joe Arlauckas, der bei Real Madrid für Obradovic spielte, charakterisierte Obradovic mehrfach als harten Trainer, der aber einen fairen Umgang zu seinen Spielern pflegt und abseits des Parketts für die Probleme jedes Spielers jederzeit ein offenes Ohr hat.

Obradovic verhalf obendrein schon vielen Spielern zum nächsten Karriereschnitt - bei Partizan seit seiner Rückkehr 2021 vor allem Mathias Lessort (jetzt Panathinaikos), Kevin Punter (Barcelona) und Dante Exum (Dallas). Vielleicht spielte dies auch eine Rolle für Isaac Bonga, der mit erst 25 Jahren und nach überzeugenden FIBA-Turnieren selbst für eine Rückkehr in die NBA weiterhin alles andere als zu alt ist. In München stagnierten Rolle und Leistungen in einem Team aus unteren EuroLeague-Tabellengefilden.

Mit Defense und Vielseitigkeit sofort wertvoll

Für Obradovic entpuppte sich Bonga nach einem rasanten Kaderumbruch - nur Bankspieler Balsa Koprivica blieb aus der Vorsaison - als einer der wenigen Spieler prompt als Stütze. Der frühere Frankfurter ist vielleicht Partizans wichtigster Verteidiger. Das Team gewann zu Saisonstart nur zwei aus zehn EuroLeague-Partien. Bonga jedoch glänzte gerade in den ersten sechs Spielen mit rund neun Punkten, fünf Rebounds und 48 Prozent Dreierquote. Im Schnitt stand er satte 29 Minuten auf dem Parkett.

In der Folge sanken Bongas Spielanteile etwas, bevor er in den jüngsten vier Partien wieder zur Hochform auflief (30 Minuten, zehn Punkte, fünf Rebounds, 64 Prozent Dreierquote). Bongas Hauptaufgaben liegen in der Defensive. Partizan wechselt gegen Blocksituationen häufig die Gegenspieler. Mit Schläue, Schnelligkeit sowie stattlichen 2,04 m Körperlänge und 2,13 m Armspannweite (laut HoopsHype) stoppt Bonga konstant sowohl flinke Guards als auch physische Flügel- und teils auch Brettspieler.

Mit seiner defensiven Vielseitigkeit passt Bonga ohnehin geradezu perfekt zu Zeljko Obradovic, der seit Jahrzehnten auf wechselnde Rotationen und Aufstellungen setzt. Bei seinem letzten EuroLeague-Titel (mit Fenerbahce 2017) stand kein Spieler in mehr als 26 von 34 Partien in der Starting-Five. Bei seinem letzten Titel mit Panathinaikos, 2011, startete nur ein Spieler in mehr als 16 von 22 Spielen. Häufig operiert Obradovic mit zwei Centern gleichzeitig. Manchmal setzte er auf eher kleine Aufstellungen. Auch Bonga, der erstmals in Europa zwischen Position Vier und Drei pendelt, ermöglicht ihm diese Flexibilität, zwischen großen und physischen sowie kleineren und schnellen Aufstellungen zu wählen.

Isaac Bonga kommt in der aktuellen EuroLeague-Saison auf knapp 25 Minuten pro Spiel. picture alliance / IPP

Vom All-Rounder zum '3-and-D'-Spezialisten

Offensiv ist Bongas Rolle so klar definiert wie lange nicht mehr. Während Andrea Trinchieri und Pablo Laso in München noch versuchten, die Vielseitigkeit bei bisher fehlenden dominanten Stärken des früheren Frankfurter Point Guards zu nutzen, setzt Zeljko Obradovic Bonga im Grunde genommen als reinen Flügelspieler und letzte Offensivoption in einem spielerisch versierten Kader ein. Erstmals in seiner Karriere in Europa nimmt Bonga mehr Dreier (82) als Zweier (44) - und dies sogar mit Abstand.

Gelegentlich bringt Bonga im Schnellangriff noch den Ball nach vorne. Im Halbfeld wird er aber primär als Abschlussspieler eingesetzt, zumal Partizan häufig mit drei kreativen Guards neben ihm spielt. Bonga agiert dabei sehr rollenbewusst, produziert über die Saison in rund 25 Minuten Einsatzzeit nur 0,6 Ballverluste pro Spiel. Seinen Dreier, der über seine ganze Karriere inkonstant fiel, trifft er bislang mit starken 40 Prozent, wenngleich er ihn zwischenzeitlich in 15 Partien nur zu 30 Prozent verwandelte.

Zusammen mit Ex-Klub Bayern im Playoff-Rennen - und noch mehr?

Angesichts der Experimentierfreudigkeit seines Trainers können Bongas Minuten wie auch die jedes anderen Spielers ab und an geringer ausfallen. Auch Schlüsselspieler Carlik Jones spielte am 20. Spieltag gegen Panathinaikos einmal nur zehn Minuten. So stand auch Bonga im November in aufeinanderfolgenden Partien nur 17 und neun Minuten auf dem Parkett. Trotzdem ist die Rolle des Koblenzer Eigengewächses in Summe sehr konstant. Nur in vier Partien kam er auf weniger als 19 Minuten.

Tabellarisch steht Bongas Team inzwischen auf Platz acht und damit je zwei Ränge und Siege hinter Ex-Klub Bayern. Dennoch blüht Partizan aktuell zu einem Geheimfavoriten auf. Nach dem Fehlstart gewann Partizan beginnend mit einem Derbysieg bei Roter Stern Belgrad zwölf der letzten 14 Partien. In den hüngsten zehn Partien gewann kein Team im Schnitt mit einer höheren Korbdifferenz (+9,3 Punkte).