Sieg gegen Bulgarien, EM-Qualifikation sicher, aber nicht alles perfekt: Bundestrainer Alex Mumbru spricht von einem Bruch im Spiel, richtet den Blick aber in Richtung EuroBasket 2025. David Krämer überzeugt als bester Werfer und äußert sich zu Gerüchten um einen Wechsel zu einem Top-Klub.

Bundestrainer Alex Mumbru sah den klaren Bruch im Spiel seiner Mannschaft: "Das waren heute gefühlt zwei Spiele in einem. In der ersten Hälfte haben wir guten Basketball gespielt, 62 Punkte gemacht und hatten starke Momente in der Offensive und Defensive. Nach der Halbzeitpause haben wir genau das vermissen lassen." Die fehlende Intensität habe Bulgarien noch einmal herankommen lassen, doch am Ende sei die gute Teamchemie ausschlaggebend gewesen.

"Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen und die Gruppe als Erster abschließen - das haben wir geschafft und damit sind wir glücklich." Besonders lobte er die Unterstützung von den Rängen: "Die Atmosphäre in Bamberg war super, auch in den Momenten, als es enger wurde."

Mumbru richtet den Blick nach vorne

Mit der Qualifikation in der Tasche richtet sich der Blick des Teams nun auf die Europameisterschaft im Sommer. "Zunächst genießen wir jetzt die erfolgreiche Qualifikation", so Mumbru. "Alles, was danach kommt, wird anstrengend. Die Vorbereitung auf die EM wird schon bald beginnen. Wir sind amtierender Weltmeister und wollen das bei der EM bestätigen." Mumbru betont, dass er die Chance nutzen wird und "mit allen sprechen werde", darunter mit den NBA-Akteuren Dennis Schröder oder Franz Wagner.

Die Europameisterschaft findet vom 27. August bis 14. September 2025 in Lettland, Finnland, Polen und Zypern statt. Wo die deutsche Mannschaft ihre Vorrunde bestreiten wird, entscheidet sich bei der Auslosung.

Rückkehr nach Bamberg geglückt: Theis mit starker Vorstellung

Ein besonderes Augenmerk lag auf Daniel Theis, der kurzfristig zum Team gestoßen war. "Natürlich ist er ein sehr wichtiger Bestandteil der Mannschaft", so Mumbru. Der ehemalige Bamberger zahlte das Vertrauen mit einer starken Leistung zurück und traf in knapp 20 Minuten alle seine vier Würfe aus dem Feld (12 Punkte).

David Krämer war Topscorer der deutschen Mannschaft. IMAGO/Alexander Trienitz

Krämer glänzt - und weckt Begehrlichkeiten bei Top-Klubs

Auch David Krämer, mit 14 Punkten bester deutscher Werfer des Abends, analysierte die Leistung kritisch: "In der ersten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht und starken Basketball gezeigt, in der zweiten Hälfte haben wir unsere Energie etwas verloren." Dennoch sei das Team stets souverän geblieben: "Wir haben zu keiner Phase die Führung aus der Hand gegeben und uns am Ende verdient durchgesetzt."

Besonders die Teamchemie innerhalb der Mannschaft sei ein Faktor, der den Erfolg möglich mache: "Wir spielen alle international auf hohem Level Basketball und verstehen uns auf dem Feld sehr gut, egal wer mit wem auf dem Platz steht."