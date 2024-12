Ein zentrales Problem für die derzeitige Lage sieht Coach Gonzalez in der Verteidigung: "Um in der Defense effektiv zu sein, muss man sehr fit sein. Man muss körperlich 100 Prozent fit sein. Wenn der Gegner körperlich besser ist, hat man keine Chance." Dies wurde besonders in den letzten Wochen deutlich, in denen die Berliner lediglich eines ihrer letzten acht Spiele gewinnen konnten, unter anderem gegen Monaco und Maccabi mindestens 100 Punkte kassierten.