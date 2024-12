Es war das erwartbare knappe Spiel gegen Memphis, am Ende setzten sich die Mavericks mit 121:116 durch und behielten somit den Spot als bester Gruppenzweiter im Westen. Luka Doncic war mit 37 Punkten (11/22 FG), zwölf Rebounds und vier Assists der beste Scorer der Gastgeber, die Big Plays machten aber andere.

P.J. Washington (18, 8 Rebounds, 7 Assists) machte ein starkes All-Around-Game, dazu traf Spencer Dinwiddie (16) in der Schlussphase zwei Dreier am Stück, die Dallas auf die Siegerstraße brachten. Es waren wichtige Treffer in einem Spiel, in dem bei Klay Thompson (4, 1/5 FG) oder Kyrie Irving (10, 3/14, 4 TO) nicht viel zusammenlaufen wollte.

In Dallas zeigte man sich davon aber kaum beeindruckt. "Er ist immer noch Kyrie. Er vertraut uns und wir vertrauen ihm", sagte Center Dereck Lively. "Wir folgen ihm bedingungslos und an manchen Abenden, wenn es nicht so läuft, kann er sich auf uns verlassen. Er tut so viel für uns."

Luka Doncic und Kyrie Irving stehen mit den Mavericks im Viertelfinale des NBA Cups. Kevin Jairaj-Imagn Images

Dallas Mavericks: Irvings Off-Night spielt keine Rolle

In die gleiche Kerbe schlug auch Doncic, der angab, dass Irvings Abend "komisch" war, dieser aber dennoch half. Ihr fokussiert euch alle auf seine Würfe, aber er hat dem Team mit anderen Dingen geholfen. Mal fallen die Würfe, mal nicht, bei Kyrie trifft meistens Ersteres zu.“

Kleine Dinge gelangen auch Doncic, der nebenbei auch vier Steals und einen Block auflegte. "Ich gebe mir wirklich Mühe und ich glaube, dass dies eine meiner besten Saison in der Defense bisher ist", beteuerte der Slowene, der vor seiner Verletzung wegen teils fragwürdiger Verteidigung schon wieder in der Kritik stand. "Ich weiß, dass die Leute das nicht sehen, aber ich versuche es und werde besser."