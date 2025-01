Gegen die Memphis Grizzlies ohne Ja Morant (Schulterverletzung) setzte es zuletzt die dritte Niederlage am Stück, mit einer Bilanz von 15-17 belegt Phoenix lediglich Rang elf in der Western Conference. Von den letzten 21 Spielen konnten nur sechs gewonnen werden.

Gegen Memphis stand nach fünf Partien Zwangspause auch Devin Booker (Leiste) wieder zur Verfügung, sodass die Big Three um Kevin Durant und Bradley Beal komplett war, doch auch das reichte nicht. "Mein Frustrationslevel ist derzeit sehr hoch", gab Booker nach der Niederlage an. "Wir alle wollen gewinnen und wir wissen, dass uns solche Spiele wie gegen Memphis in der Endabrechnung weh tun werden."

Phoenix Suns: Die vergangenen fünf Spiele

Suns: Starting Five funktioniert nicht

Dem stimmte auch Coach Mike Budenholzer zu. "Wir haben hier viele Jungs, die schon viel erreicht haben und entsprechend hoch sind die Erwartungen und Standards. Wir müssen Wege finden, besser zu werden und ich bin optimistisch, dass wir das schaffen werden."

Allerdings: Die designierte Starting Five mit Tyus Jones und Jusuf Nurkic hat derzeit ein Net-Rating von -17,7, filtert man nur die Big Three heraus, bleibt dennoch ein negatives Net-Rating von -3,9. Phoenix verteidigt zu schlecht bzw. ist offensiv nicht so gut, um die eindeutigen defensiven Mängel zu kaschieren.

Kevin Durant glaubt an die Wende. IMAGO/USA TODAY Network

Suns: Immer wieder Verletzungen

Gleichzeitig durchziehen Verletzungen die Saison wie ein roter Faden. Gegen Memphis zog sich Beal eine Hüftverletzung zu, während Grayson Allen nach einer Gehirnerschütterung mit Schulterproblemen passen musste. Royce O’Neale fehlt weiterhin mit einer Bänderverletzung, er war neben Jones und Backup-Center Mason Plumlee eine der wenigen Konstanten im Team. Neben Rookie Ryan Dunn verpassten ansonsten alle Rotationsspieler schon mindestens fünf Partien.

Für Kevin Durant zählt dies nicht als Ausrede. "Wir können viel besser sein und jeder in der Kabine denkt das Gleiche. Wir müssen uns im Spiegel ansehen und verstehen, dass wir ein besseres Team sein können."