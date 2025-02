Pistons-Trainer J.B. Bickerstaff zeigte sich überzeugt von den Fähigkeiten Schröders, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive eine Schlüsselrolle zu spielen. In seinen Aussagen betonte er: "Er ist ein Spieler, der es auf beiden Seiten des Feldes erledigen kann. Wenn man an seine Zeit bei OKC zurückdenkt, haben sie zusammen mit Chris Paul und Shai die Saison abgeschlossen. Er versteht, wie man verschiedene Positionen verteidigt ... er bietet eine Menge Vielseitigkeit."